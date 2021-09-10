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Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek
Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek
Afganistan’daki gerginliğin artmasıyla ilgili olarak, Rusya’nın Tacikistan’da konuşlu 201. askeri üssüne yıl sonuna kadar 30 modern tank temin edileceği... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:48+0300
2021-09-10T15:48+0300
rusya
afganistan
tacikistan
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Rusya ordusunun Merkezi Askeri Birimi Zırhlı Tugayı Komutanı Hanif Beglov, yıl sonuna kadar 30 modern tankın Tacikistan’daki Rus askeri üssünde bulunan tankların yerini alacağını söyledi.Üsteki tanklar, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından gerginliğin ileri seviyeye ulaştığı ve Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’daki durum nedeniyle değiştirilecek.Beglov ayrıca Merkez Askeri Birimi’ne de yılbaşından bu yana modernize edilmiş 30 T-72B3M de dahil olmak üzere, yaklaşık 100 zırhlı aracın sağlandığını ekledi.Rus ordusu Rusya’nın yurtdışındaki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Tacikistan’da Afganistan’daki durum nedeniyle tatbikatlar gerçekleştiriyor. Üsteki askeri teçhizatlar da bu nedenle artırılıyor.Moskova, Afganistan’daki gerginliğin daha geniş bir alana sıçraması ve militanların Orta Asya ülkelerine sızmasından endişe duyuyor.
rusya
afganistan
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rusya, afganistan, tacikistan

Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek

15:48 10.09.2021
© AA / Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın OfisiRusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde eğitim tatbikatı başladı.
Rusya'nın yurt dışındaki en büyük üssü olan Tacikistan'daki 201. Rus askeri üssünde eğitim tatbikatı başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA / Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığı Basın Ofisi
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Afganistan’daki gerginliğin artmasıyla ilgili olarak, Rusya’nın Tacikistan’da konuşlu 201. askeri üssüne yıl sonuna kadar 30 modern tank temin edileceği belirtildi.
Rusya ordusunun Merkezi Askeri Birimi Zırhlı Tugayı Komutanı Hanif Beglov, yıl sonuna kadar 30 modern tankın Tacikistan’daki Rus askeri üssünde bulunan tankların yerini alacağını söyledi.
Üsteki tanklar, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından gerginliğin ileri seviyeye ulaştığı ve Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’daki durum nedeniyle değiştirilecek.
Beglov ayrıca Merkez Askeri Birimi’ne de yılbaşından bu yana modernize edilmiş 30 T-72B3M de dahil olmak üzere, yaklaşık 100 zırhlı aracın sağlandığını ekledi.
Rus ordusu Rusya’nın yurtdışındaki en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Tacikistan’da Afganistan’daki durum nedeniyle tatbikatlar gerçekleştiriyor. Üsteki askeri teçhizatlar da bu nedenle artırılıyor.
Moskova, Afganistan’daki gerginliğin daha geniş bir alana sıçraması ve militanların Orta Asya ülkelerine sızmasından endişe duyuyor.
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