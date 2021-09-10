https://tr.sputniknews.com/20210910/tarim-uzmani-ali-ekber-yildirim-800-bin-ciftci-is-birakti-ciftci-ithalatla-terbiye-edilemez-1048810981.html
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: 800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: 800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez
Gıda fiyatlarındaki artış ve buğday ithalatındaki rekoru Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Çiftçi sayısı 3 milyondan 2.2 milyona düştü. Çiftçiye... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T20:44+0300
2021-09-10T20:44+0300
2021-09-10T20:44+0300
akşam postasi
tarım
ali ekber yıldırım
çiftçi
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Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: “800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez”
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: “800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez”
Gıda fiyatlarındaki artış ve buğday ithalatındaki rekoru Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Yıldırım, “Çiftçi sayısı 3 milyondan 2.2 milyona düştü. Onlar da zarar etmek istemedikleri için tarlayı sürmüyor. 4 milyon hektarlık ekilmeyen arazi var. 8 üründe gümrük vergisi sınırlandı. Çiftçiye yaşamını sürdürebileceği bir ortam sağlamak şart. İthalatla terbiye olmaz” dedi.İşte Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları:"Çiftçi üretim yaparken büyük ölçüde borçlanarak yapıyor. Sadece tarım kredi kooperatifine ya da Ziraat Bankası’na değil tohum, ilaç ve gübre bayisi gibi yerlere borçlanıyor. Borçlandıktan sonra çiftçi üretimi gerçekleştiriyor, o ürünü satıp geriye dönüp borçlarını ödeyip, kendi geçimini sağlayıp ve gelecek yılın da üretimini sürdürmeye çalışıyor. Bu kadar yüksek maliyet içerisinde olunca, çiftçi ‘Ben bu işten zarar ediyorsam tarlayı sürmüyorum’ diyor ve Türkiye’de yaklaşık 4 milyon hektarlık bir sürülmeyen, ekilmeyen bir arazi duruyor.Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan 3 milyonun üzerinde çiftçi vardı ama şuanda 2 milyon 200 bine kadar geriledi. Çiftçinin o alandan kopmaması için para kazanabilmesi lazım, yaşamını sürdürülebilir bir ortamının sağlanması gerekiyor. Yaşlanan bir nüfusumuz var şuan ortalamamız 55 ve üzeri bu insanlardan verimli tarımsal üretim bekliyoruz ama bu mümkün değil"'TMO ithalat ofisi oldu'"Tarımda ithalatla üretici terbiye etme anlayışı ki 1980’den sonra Özal döneminde başladı ama son 10 yıla baktığımızda toprak mahsulleri ofisi artık ithalat ofisi gibi çalışıyor. Çifti tarlaya girip hasada başladığında toprak mahsulleri ofisi üretici olumsuz etkilenmesin diye ürün satışını durdururdu, gümrük vergileri düşürülmezdi çiftçi korunurdu, toprak mahsulleri ofisi ithalat yapmazdı. Bu sene bu saydıklarımın hepsi yapıldı. Çiftçi Haziran ayında hasada başladı toprak mahsulleri ofisi ithalata başladı.8 üründe gümrük vergileri sıfırlandı ama bu yeni bir şey değil hemen hemen her sene yapılıyor ama bu sene olağanüstü bir durum oldu ve üretim çok az. Çeltik, buğday, arpa, mısır gibi ne bulsak ithal ediyoruz, öyle bir noktaya geldik. Türkiye gibi bu kadar tarıma elverişli toprakları, iklimi ve çiftçisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Buğday ithalatında Mısır ve Suudi Arabistan gibi tarımsal üretimi çok uygun olmayan ülkelerle yarışıyoruz ve genelde de birinci sıradayız."
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Atilla Güner
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Atilla Güner
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tarım, ali ekber yıldırım, çiftçi, аудио
Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: 800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez
Gıda fiyatlarındaki artış ve buğday ithalatındaki rekoru Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Çiftçi sayısı 3 milyondan 2.2 milyona düştü. Çiftçiye yaşamını sürdürebileceği bir ortam sağlamak şart. İthalatla terbiye olmaz” dedi.
Gıda fiyatlarındaki artış ve buğday ithalatındaki rekoru Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Yıldırım, “Çiftçi sayısı 3 milyondan 2.2 milyona düştü. Onlar da zarar etmek istemedikleri için tarlayı sürmüyor. 4 milyon hektarlık ekilmeyen arazi var. 8 üründe gümrük vergisi sınırlandı. Çiftçiye yaşamını sürdürebileceği bir ortam sağlamak şart. İthalatla terbiye olmaz” dedi.
İşte Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları:
"Çiftçi üretim yaparken büyük ölçüde borçlanarak yapıyor. Sadece tarım kredi kooperatifine ya da Ziraat Bankası’na değil tohum, ilaç ve gübre bayisi gibi yerlere borçlanıyor. Borçlandıktan sonra çiftçi üretimi gerçekleştiriyor, o ürünü satıp geriye dönüp borçlarını ödeyip, kendi geçimini sağlayıp ve gelecek yılın da üretimini sürdürmeye çalışıyor. Bu kadar yüksek maliyet içerisinde olunca, çiftçi ‘Ben bu işten zarar ediyorsam tarlayı sürmüyorum’ diyor ve Türkiye’de yaklaşık 4 milyon hektarlık bir sürülmeyen, ekilmeyen bir arazi duruyor.
Çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olan 3 milyonun üzerinde çiftçi vardı ama şuanda 2 milyon 200 bine kadar geriledi. Çiftçinin o alandan kopmaması için para kazanabilmesi lazım, yaşamını sürdürülebilir bir ortamının sağlanması gerekiyor. Yaşlanan bir nüfusumuz var şuan ortalamamız 55 ve üzeri bu insanlardan verimli tarımsal üretim bekliyoruz ama bu mümkün değil"
'TMO ithalat ofisi oldu'
"Tarımda ithalatla üretici terbiye etme anlayışı ki 1980’den sonra Özal döneminde başladı ama son 10 yıla baktığımızda toprak mahsulleri ofisi artık ithalat ofisi gibi çalışıyor. Çifti tarlaya girip hasada başladığında toprak mahsulleri ofisi üretici olumsuz etkilenmesin diye ürün satışını durdururdu, gümrük vergileri düşürülmezdi çiftçi korunurdu, toprak mahsulleri ofisi ithalat yapmazdı. Bu sene bu saydıklarımın hepsi yapıldı. Çiftçi Haziran ayında hasada başladı toprak mahsulleri ofisi ithalata başladı.
8 üründe gümrük vergileri sıfırlandı ama bu yeni bir şey değil hemen hemen her sene yapılıyor ama bu sene olağanüstü bir durum oldu ve üretim çok az. Çeltik, buğday, arpa, mısır gibi ne bulsak ithal ediyoruz, öyle bir noktaya geldik. Türkiye gibi bu kadar tarıma elverişli toprakları, iklimi ve çiftçisi olan bir ülkeden bahsediyoruz. Buğday ithalatında Mısır ve Suudi Arabistan gibi tarımsal üretimi çok uygun olmayan ülkelerle yarışıyoruz ve genelde de birinci sıradayız."