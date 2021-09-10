https://tr.sputniknews.com/20210910/tekirdagli-davulcu-once-gokyuzunde-sonra-da-denizin-altinda-davul-caldi-1048807039.html

Tekirdağlı davulcu önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı

Tekirdağlı davulcu önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı

Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Çelik, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzünde ve denizde dalış yaparak su altında davul çaldı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T18:20+0300

2021-09-10T18:20+0300

2021-09-10T18:20+0300

yaşam

türkiye

muğla

fethiye

paraşüt

davul

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Fethiye'ye tatil için giden Çelik, yamaç paraşütü pilotu ile 2 bin metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.Yaklaşık 30 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp türkü söylemesinin ardından uçuşunu sorunsuz tamamladı. Daha sonra dalış yapan Çelik, su altında da davul çaldı.Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini ve zoru başararak paraşütten sonra suyun altında da davul çaldığını söyledi.

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türkiye, muğla, fethiye, paraşüt, davul