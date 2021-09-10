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Tekirdağlı davulcu önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı
Tekirdağlı davulcu önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı
Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Çelik, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzünde ve denizde dalış yaparak su altında davul çaldı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T18:20+0300
2021-09-10T18:20+0300
2021-09-10T18:20+0300
yaşam
türkiye
muğla
fethiye
paraşüt
davul
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Fethiye'ye tatil için giden Çelik, yamaç paraşütü pilotu ile 2 bin metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.Yaklaşık 30 dakika havada kalan Çelik, davul çalıp türkü söylemesinin ardından uçuşunu sorunsuz tamamladı. Daha sonra dalış yapan Çelik, su altında da davul çaldı.Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini ve zoru başararak paraşütten sonra suyun altında da davul çaldığını söyledi.
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türkiye, muğla, fethiye, paraşüt, davul
Tekirdağlı davulcu önce gökyüzünde sonra da denizin altında davul çaldı
Tekirdağ'da yaşayan Ahmet Çelik, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle gökyüzünde ve denizde dalış yaparak su altında davul çaldı.
Fethiye'ye
tatil için giden Çelik,
yamaç paraşütü pilotu
ile 2 bin metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan
sonra tandem (ikili) uçuş
gerçekleştirdi.
Yaklaşık 30 dakika
havada kalan Çelik, davul çalıp türkü söylemesinin ardından uçuşunu sorunsuz tamamladı. Daha sonra dalış yapan Çelik, su altında da davul çaldı.
Çelik'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi gördü.
Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, davul çalmayı çok sevdiğini ve zoru başararak paraşütten sonra suyun altında da davul çaldığını söyledi.