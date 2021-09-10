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Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1.4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:02+0300
2021-09-10T10:02+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

10:02 10.09.2021
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1.4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.
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