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https://tr.sputniknews.com/20210910/temmuz-ayi-issizlik-rakamlari-aciklandi-1048786509.html
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1.4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:02+0300
2021-09-10T10:02+0300
2021-09-10T10:02+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1.4 puan artışla yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti.