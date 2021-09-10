Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/ters-sekilde-sarkitilarak-tasinan-gergedanlara-ig-nobel-odulu-1048800108.html
'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü
'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü
Gergedanların ters şekilde sarkıtılarak taşınmasıyla ilgili çalışma Ig Nobel Ödülü kazandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:36+0300
2021-09-10T15:36+0300
yaşam
bbc
gergedan
ödül
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048799582_0:639:2000:1764_1920x0_80_0_0_bee9c2fc66352d174a7a5b28ad9cc319.jpg
Harvard Üniversitesi'nin Nobel karşıtı geleneksel "Ig Nobelleri"ne bu yıl gergedanların ters şekilde sarkıtılarak taşınmasıyla ilgili araştırma damgasını vurdu.BBC'deki habere göre, "önce güldürmek, sonra düşündürmek" amacıyla her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri için yapılan tören, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi.Bu yılın ulaşım ödülü, gergedanların ayaklarından ters bir şekilde asılarak taşınmasının daha sağlıklı bir yöntem olduğuyla ilgili araştırmayı yürüten Cornell Üniversitesi'nden yaban hayatı veterineri Robin Radcliffe ve ekibine verildi.Afrika'da farklı yaşam alanlarına götürme ve soylarının tükenmesini engelleme çabaları sırasında yerleri değiştirilmesi gereken gergedanların helikopterden ters şekilde sarkıtılarak taşınmasına sıklıkla başvuruluyor. Çalışmada 10 dakika boyunca vinçten sarkıtılarak ve yatay pozisyonda taşınan gergedanların fiziksel tepkileri incelendi. Araştırmada ters şekilde taşınmanın yatay şekilde taşınmaya göre gergedanlar için daha sağlıklı ve güvenli olduğu saptandı."Annals of Improbable Research (Olası Görülmeyen Araştırmalar Yıllığı)" dergisi tarafından 31 yıl önce başlatılan Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananlarından bazıları şöyle:Biyoloji Ödülü: Kediler ve insanlar arasındaki iletişiminin çeşitliliğini araştıran Susanne Schötz.Ekoloji Ödülü: Çeşitli ülkelerdeki kaldırımlara atılmış sakız tomarlarında bulunan bakteri türlerini tanımlamak için genetik analiz kullanan Leila Satari, Alba Guillen, Angela Vidal-Verdu ve Manuel Porcar.Ekonomi Ödülü: Bir ülkedeki siyasetçilerin obezite oranının o ülkedeki yozlaşmanın iyi bir göstergesi olabileceğiyle ilgili araştırmayı yürüten Pavlo Blavatskyy.Barış Ödülü: Sakalın yüze alınabilecek yumruk darbelerinin etkisini azaltmak için evrimleşmiş olabileceği hipotezini inceleyen Ethan Beseris, Steven Naleway ve David Carrier.Entomoloji Ödülü: Denizaltılarda hamamböceği kontrolünün yeni bir yöntemini inceleyen John Mulrennan Jr, Roger Grothaus, Charles Hammond, ve Jay Lamdin.Fizik Ödülü: Yayaların neden diğer yayalarla sürekli çarpışmadığını belirlemek için çalışmalar yürüten Alessandro Corbetta, Jasper Meeusen, Chung-min Lee, Roberto Benzi ve Federico Toschi.Ig Nobel Ödülleri nedir?İlk kez 1991'de düzenlenen ödüllerin adı, "aşağılık", "bayağı" anlamına gelen İngilizce "ignoble" kelimesinden geliyor.Önceleri saçma sapan çalışmalarla alay etmek için verilen ödüller, zaman içinde popülaritesinin artmasıyla insanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilmeye başlandı.Ig Nobel Ödülleri, bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Bilim Ödülleri’nin açıklanmasından yaklaşık bir ay önce, eylül ayında veriliyor.Törende ödüllerini, gerçek Nobel ödülü sahiplerinin elinden alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanınıyor. Konuşma sırasında sahneye çok sayıda kağıt uçak atılıyor.Ig Ödüllerinin kurucusu Marc Abrahams, her yıl binlerce kişinin ödül için başvuruda bulunduğunu ifade ediyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048799582_0:452:2000:1952_1920x0_80_0_0_fee2129aa7b7f48b772ba5ab37b203f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bbc, gergedan, ödül

'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü

15:36 10.09.2021
© Cornell Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlar
'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Cornell Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
Abone ol
Gergedanların ters şekilde sarkıtılarak taşınmasıyla ilgili çalışma Ig Nobel Ödülü kazandı.
Harvard Üniversitesi'nin Nobel karşıtı geleneksel "Ig Nobelleri"ne bu yıl gergedanların ters şekilde sarkıtılarak taşınmasıyla ilgili araştırma damgasını vurdu.
BBC'deki habere göre, "önce güldürmek, sonra düşündürmek" amacıyla her yıl tuhaf konularda yapılmış bilimsel araştırmalara verilen Ig Nobel Ödülleri için yapılan tören, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi.
Bu yılın ulaşım ödülü, gergedanların ayaklarından ters bir şekilde asılarak taşınmasının daha sağlıklı bir yöntem olduğuyla ilgili araştırmayı yürüten Cornell Üniversitesi'nden yaban hayatı veterineri Robin Radcliffe ve ekibine verildi.
Afrika'da farklı yaşam alanlarına götürme ve soylarının tükenmesini engelleme çabaları sırasında yerleri değiştirilmesi gereken gergedanların helikopterden ters şekilde sarkıtılarak taşınmasına sıklıkla başvuruluyor. Çalışmada 10 dakika boyunca vinçten sarkıtılarak ve yatay pozisyonda taşınan gergedanların fiziksel tepkileri incelendi. Araştırmada ters şekilde taşınmanın yatay şekilde taşınmaya göre gergedanlar için daha sağlıklı ve güvenli olduğu saptandı.
"Annals of Improbable Research (Olası Görülmeyen Araştırmalar Yıllığı)" dergisi tarafından 31 yıl önce başlatılan Ig Nobel Ödülleri'nin bu yılki kazananlarından bazıları şöyle:
Biyoloji Ödülü: Kediler ve insanlar arasındaki iletişiminin çeşitliliğini araştıran Susanne Schötz.
Ekoloji Ödülü: Çeşitli ülkelerdeki kaldırımlara atılmış sakız tomarlarında bulunan bakteri türlerini tanımlamak için genetik analiz kullanan Leila Satari, Alba Guillen, Angela Vidal-Verdu ve Manuel Porcar.
Ekonomi Ödülü: Bir ülkedeki siyasetçilerin obezite oranının o ülkedeki yozlaşmanın iyi bir göstergesi olabileceğiyle ilgili araştırmayı yürüten Pavlo Blavatskyy.
Barış Ödülü: Sakalın yüze alınabilecek yumruk darbelerinin etkisini azaltmak için evrimleşmiş olabileceği hipotezini inceleyen Ethan Beseris, Steven Naleway ve David Carrier.
Entomoloji Ödülü: Denizaltılarda hamamböceği kontrolünün yeni bir yöntemini inceleyen John Mulrennan Jr, Roger Grothaus, Charles Hammond, ve Jay Lamdin.
Fizik Ödülü: Yayaların neden diğer yayalarla sürekli çarpışmadığını belirlemek için çalışmalar yürüten Alessandro Corbetta, Jasper Meeusen, Chung-min Lee, Roberto Benzi ve Federico Toschi.

Ig Nobel Ödülleri nedir?

İlk kez 1991'de düzenlenen ödüllerin adı, "aşağılık", "bayağı" anlamına gelen İngilizce "ignoble" kelimesinden geliyor.
Önceleri saçma sapan çalışmalarla alay etmek için verilen ödüller, zaman içinde popülaritesinin artmasıyla insanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilmeye başlandı.
Ig Nobel Ödülleri, bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Bilim Ödülleri’nin açıklanmasından yaklaşık bir ay önce, eylül ayında veriliyor.
Törende ödüllerini, gerçek Nobel ödülü sahiplerinin elinden alan araştırmacılara teşekkür konuşmalarını yapmaları için 60 saniye süre tanınıyor. Konuşma sırasında sahneye çok sayıda kağıt uçak atılıyor.
Ig Ödüllerinin kurucusu Marc Abrahams, her yıl binlerce kişinin ödül için başvuruda bulunduğunu ifade ediyor.
001000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:22Belediye meclisinde 'heval' gerginliği: CHP'liler MHP'li Nenni'nin üzerine yürüdü
16:19Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi
16:18Elazığ’da işyerinin kurşunlama anı görüntülendi
16:09Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu
16:04Eşini rehin alan adam: Zihnimi birileri yönlendiriyor, vücudumda çip var
15:54Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan 'Neymar'dan daha tehlikeli' açıklaması
15:48Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek
15:46Rusya ve Belarus, Batı'nın yaptırım politikasına karşı birlikte mücadele edecek
15:43Rus Dışişleri: Yaklaşık 300 Rus vatandaşı Kabil’den tahliye için başvuruda bulundu
15:41Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
15:40Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
15:37Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi
15:36'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü
15:33"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar
15:33Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun
15:296 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
15:28Türk Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı: 'Teklif götürülen ilk isim reddetti'
15:25Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı
15:13Türkiye, ABD'nin 'Yıldız Avcısı' kararını temyiz edecek
15:09Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması