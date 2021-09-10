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Tinder CEO’su Yahoo’nun başına geçecek
Tinder CEO’su Yahoo’nun başına geçecek
Apollo Global Management'ın Yahoo'yu 5 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından Tinder CEO'su Jim Lanzone, Yahoo'nun bir sonraki CEO'su olacak. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T16:54+0300
2021-09-10T16:54+0300
yaşam
tinder
yahoo
ceo
jim lanzone
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Sözcü’nün aktardığına göre, AOL ve Yahoo geçtiğimiz mayıs ayında Apollo Global Management isimli şirket, 5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Satış işlemlerinden sonra geçtiğimiz hafta yeni yönetim kadrosunu da açıklayan şirket, bu hafta yeni bir değişikliğe gitti.CNBC geçen ay, daha önce Verizon Media olarak bilinen Yahoo’nun satış işlemini 1 Eylül’de kapattığı için Gowrappan’ın gelecekteki iş statüsünden emin olmadığını bildirmişti. Şirket geçtiğimiz günlerde yönetim kadrosunu açıklasa da bugün Gowrappan’ın yaptığı bir duyuruya göre Yahoo’nun yeni başkanı Jim Lanzone olacak.Gowrappan, Yahoo çalışanlarına yazdığı notta şu satırlara yer verdi:“Tarihimizde yeni bir sayfa açtık ve son üç yılda birlikte başardıklarımızdan son derece gurur duyuyorum. Bir sonraki bölümün başlangıcı gibi… Apollo’nun kıdemli danışmanı olarak yeni bir rol üstlenmeye karar verdim. Bu rol, büyümenin bir sonraki aşamasını ve şirkete devam eden yatırımımızı desteklememi sağlayacak. Bu nedenle, 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yahoo’nun yeni CEO’su olarak Jim Lanzone’ye hoş geldin demekten heyecan duyuyorum.Jim, yirmi yıllık liderlik deneyimine, yenilikçi ve girişimci bir ruha sahip deneyimli bir teknoloji ve medya lideri. Onun yeni Yahoo için müthiş bir lider olacağına inancım tam. Şirkete üç yıl önce Verizon’un bir parçası olarak katıldım. Bugün, başardıklarımızın ötesinde büyümek için önemli bir potansiyele sahip bağımsız bir şirketiz. Yahoo’nun geleceğini şekillendirecek doğru ürünler, içerik ve teknolojiye sahip en iyi ekibe sahibiz.”
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tinder, yahoo, ceo, jim lanzone

Tinder CEO’su Yahoo’nun başına geçecek

16:54 10.09.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE Tinder
Tinder - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Apollo Global Management'ın Yahoo'yu 5 milyar dolar karşılığında satın almasının ardından Tinder CEO'su Jim Lanzone, Yahoo'nun bir sonraki CEO'su olacak.
Sözcü’nün aktardığına göre, AOL ve Yahoo geçtiğimiz mayıs ayında Apollo Global Management isimli şirket, 5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı. Satış işlemlerinden sonra geçtiğimiz hafta yeni yönetim kadrosunu da açıklayan şirket, bu hafta yeni bir değişikliğe gitti.
CNBC geçen ay, daha önce Verizon Media olarak bilinen Yahoo’nun satış işlemini 1 Eylül’de kapattığı için Gowrappan’ın gelecekteki iş statüsünden emin olmadığını bildirmişti. Şirket geçtiğimiz günlerde yönetim kadrosunu açıklasa da bugün Gowrappan’ın yaptığı bir duyuruya göre Yahoo’nun yeni başkanı Jim Lanzone olacak.
Gowrappan, Yahoo çalışanlarına yazdığı notta şu satırlara yer verdi:
“Tarihimizde yeni bir sayfa açtık ve son üç yılda birlikte başardıklarımızdan son derece gurur duyuyorum. Bir sonraki bölümün başlangıcı gibi… Apollo’nun kıdemli danışmanı olarak yeni bir rol üstlenmeye karar verdim. Bu rol, büyümenin bir sonraki aşamasını ve şirkete devam eden yatırımımızı desteklememi sağlayacak. Bu nedenle, 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yahoo’nun yeni CEO’su olarak Jim Lanzone’ye hoş geldin demekten heyecan duyuyorum.
Jim, yirmi yıllık liderlik deneyimine, yenilikçi ve girişimci bir ruha sahip deneyimli bir teknoloji ve medya lideri. Onun yeni Yahoo için müthiş bir lider olacağına inancım tam. Şirkete üç yıl önce Verizon’un bir parçası olarak katıldım. Bugün, başardıklarımızın ötesinde büyümek için önemli bir potansiyele sahip bağımsız bir şirketiz. Yahoo’nun geleceğini şekillendirecek doğru ürünler, içerik ve teknolojiye sahip en iyi ekibe sahibiz.”
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