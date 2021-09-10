https://tr.sputniknews.com/20210910/trt-yonetim-kurulu-uyesi-hilal-kaplandan-kultur-ve-turizm-bakanligina-yilmaz-guney-tepkisi-1048778636.html

TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi

TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi

Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşıma ithafen "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T00:08+0300

2021-09-10T00:08+0300

2021-09-10T00:30+0300

türkiye

hilal kaplan

yılmaz güney

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TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan, sinema sanatçısı Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tweetini alıntılayarak, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü sebebiyle sosyal medyadan "Sinemamızın “Çirkin Kral” lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

türkiye

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hilal kaplan, yılmaz güney