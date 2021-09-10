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TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi
TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi
Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşıma ithafen "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T00:08+0300
2021-09-10T00:30+0300
türkiye
hilal kaplan
yılmaz güney
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TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan, sinema sanatçısı Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tweetini alıntılayarak, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" ifadelerini kullandı.Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü sebebiyle sosyal medyadan "Sinemamızın “Çirkin Kral” lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
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hilal kaplan, yılmaz güney

TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi

00:08 10.09.2021 (güncellendi: 00:30 10.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Hilal Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşıma ithafen "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden bir caniyi saygı ile anmıyorum" dedi.
TRT Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabah yazarı Hilal Kaplan, sinema sanatçısı Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tweetini alıntılayarak, yaptığı paylaşımda "Türkiye Cumhuriyeti hakimi Sefa Mutlu’yu katleden, eşinin başına bardak koyup ateş eden, hatta arabasıyla ezip öldürmeye teşebbüs eden bir caniyi saygı ile anmıyorum" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü sebebiyle sosyal medyadan "Sinemamızın “Çirkin Kral” lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.
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