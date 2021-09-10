Trump, Biden'ı boks maçına davet etti: 'Onu birkaç saniyede yere sererim'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ı dövmek istediğini belirtti.Geçmişte reality show geçmişi bulunan de Trump, Evander Holyfield ile Vitor Belfort karşılaşmasının tanıtım etkinliğinde konuştu.Trump, "Boks maçı için profesyonel birini seçmek zor olurdu. Ancak muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu" dedi.Eski ABD Başkanı, "Muhtemelen en kolay dövüşüm Biden'la olurdu çünkü bence çok hızlı bir şekilde devrilirdi" diye ekledi.
Eski ABD başkanı Donald Trump, mevcut başkan Joe Biden’ı boksta çok kolay devirebileceğini söyledi. Boks maçı etkinliğinde konuşan Trump, "Muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu. Onu birkaç saniyede yere sererim" yorumunda bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump,Joe Biden'ı dövmek istediğini belirtti.
Geçmişte reality show geçmişi bulunan de Trump, Evander Holyfield ile Vitor Belfort karşılaşmasının tanıtım etkinliğinde konuştu.
Trump, "Boks maçı için profesyonel birini seçmek zor olurdu. Ancak muhtemelen Biden ile dövüşüm çok kolay olurdu" dedi.
Eski ABD Başkanı, "Muhtemelen en kolay dövüşüm Biden'la olurdu çünkü bence çok hızlı bir şekilde devrilirdi" diye ekledi.