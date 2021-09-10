https://tr.sputniknews.com/20210910/tuncelide-asi-olana-cumhurbaskani-erdoganin-kitabi-hediye-kampanyasi--1048794854.html

Tunceli'de ‘Aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı hediye’ kampanyası başlatıldı

Tunceli'de ‘Aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı hediye’ kampanyası başlatıldı

AK Parti Tunceli’nin Pülümür İlçe Başkanlığı, kentte aşı olup partilerine müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:41+0300

2021-09-10T13:41+0300

2021-09-10T13:42+0300

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koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

çağnur kılıçoğlu

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Tunceli'de AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı vatandaşları aşıya davet etmek için kampanya başlattı. Bu kapsamda, aşı olup AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı'na müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını hediye edecek. AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu sosyal medya hesabından Pülümürlülere seslenerek çağrıda bulundu. Başkan Kılıçoğlu aşısını olan ilk 62 kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı eseri hediye edeceklerini söyledi.

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ak parti, tunceli, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, çağnur kılıçoğlu