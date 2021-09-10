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Tunceli'de ‘Aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı hediye’ kampanyası başlatıldı
Tunceli'de ‘Aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı hediye’ kampanyası başlatıldı
AK Parti Tunceli’nin Pülümür İlçe Başkanlığı, kentte aşı olup partilerine müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:41+0300
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Tunceli'de AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı vatandaşları aşıya davet etmek için kampanya başlattı. Bu kapsamda, aşı olup AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı'na müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını hediye edecek. AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu sosyal medya hesabından Pülümürlülere seslenerek çağrıda bulundu. Başkan Kılıçoğlu aşısını olan ilk 62 kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı eseri hediye edeceklerini söyledi.
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ak parti, tunceli, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, çağnur kılıçoğlu

Tunceli'de ‘Aşı olana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı hediye’ kampanyası başlatıldı

13:41 10.09.2021 (güncellendi: 13:42 10.09.2021)
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 216 sayfalık 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 216 sayfalık 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
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AK Parti Tunceli’nin Pülümür İlçe Başkanlığı, kentte aşı olup partilerine müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını hediye edecek.
Tunceli'de AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı vatandaşları aşıya davet etmek için kampanya başlattı.
Bu kapsamda, aşı olup AK Parti Pülümür İlçe Başkanlığı'na müracaat edenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabını hediye edecek.
AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu sosyal medya hesabından Pülümürlülere seslenerek çağrıda bulundu. Başkan Kılıçoğlu aşısını olan ilk 62 kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı eseri hediye edeceklerini söyledi.
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