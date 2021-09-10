https://tr.sputniknews.com/20210910/turk-milli-takiminda-senol-gunes-donemi-biterse-3-senaryo-var-1048786050.html
'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından 2 yerli teknik adam ön plana çıktı. Eğer TFF tercihini yabancıdan yana kullanırsa... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T09:44+0300
2021-09-10T09:44+0300
2021-09-10T09:45+0300
yaşam
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
fatih terim
aykut kocaman
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
mustafa denizli
okan buruk
nihat özdemir
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı.Mevcut direktör Şenol Güneş'in görevi bırakma ihtimali karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önünde birkaç seçenek var. Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre bunlar şöyle:'Son maça kadar devam etsin, başarısızlıkta kendi bıraksın'Birinci seçenek: Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021’de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası’na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş’e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.'Yerli bir isimle şansımızı son ana kadar zorlayalım'İkinci seçenek: Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.'Denizli - Terim gibi deneyimli teknik adamlar göreve'Seçenek A: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.'Aykut Kocaman mı, yoksa Okan Buruk mu?'Seçenek B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman’ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.'Yabancı olursa Joachim Löw'Üçüncü seçenek: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı’nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.
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türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), fatih terim, aykut kocaman, türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, mustafa denizli, okan buruk, nihat özdemir, senaryo
'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
09:44 10.09.2021 (güncellendi: 09:45 10.09.2021)
Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından 2 yerli teknik adam ön plana çıktı. Eğer TFF tercihini yabancıdan yana kullanırsa Dünya Kupası sahibi Joachim Löw ilk sırada. Kalan 4 maça, kulüplerini bırakmadan Denizli ve Terim gibi tecrübeli isimlerle çıkılması da masada.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı.
Mevcut direktör Şenol Güneş
'in görevi bırakma ihtimali karşısında Türkiye Futbol Federasyonu
'nun (TFF) önünde birkaç seçenek var. Hürriyet gazetesinden İsmail Er
'in haberine göre
bunlar şöyle:
'Son maça kadar devam etsin, başarısızlıkta kendi bıraksın'
Birinci seçenek: Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021’de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası’na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş’e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.
'Yerli bir isimle şansımızı son ana kadar zorlayalım'
İkinci seçenek: Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.
'Denizli - Terim gibi deneyimli teknik adamlar göreve'
Seçenek A:
Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak
.
'Aykut Kocaman mı, yoksa Okan Buruk mu?'
Seçenek B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman’ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.
'Yabancı olursa Joachim Löw'
Üçüncü seçenek: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı’nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.