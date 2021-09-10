Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/turk-milli-takiminda-senol-gunes-donemi-biterse-3-senaryo-var-1048786050.html
'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından 2 yerli teknik adam ön plana çıktı. Eğer TFF tercihini yabancıdan yana kullanırsa... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T09:44+0300
2021-09-10T09:45+0300
yaşam
türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff)
fatih terim
aykut kocaman
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
mustafa denizli
okan buruk
nihat özdemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044800307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f18e02f141060d524a19ed18f60c40c8.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı.Mevcut direktör Şenol Güneş'in görevi bırakma ihtimali karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önünde birkaç seçenek var. Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre bunlar şöyle:'Son maça kadar devam etsin, başarısızlıkta kendi bıraksın'Birinci seçenek: Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021’de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası’na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş’e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.'Yerli bir isimle şansımızı son ana kadar zorlayalım'İkinci seçenek: Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.'Denizli - Terim gibi deneyimli teknik adamlar göreve'Seçenek A: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.'Aykut Kocaman mı, yoksa Okan Buruk mu?'Seçenek B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman’ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.'Yabancı olursa Joachim Löw'Üçüncü seçenek: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı’nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20210909/nihat-ozdemir---senol-gunes-zirvesinden-sonuc-cikmadi-1048768913.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044800307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9a8f2f3b5600084e5c2a4b043420f6df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff), fatih terim, aykut kocaman, türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, mustafa denizli, okan buruk, nihat özdemir, senaryo

'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'

09:44 10.09.2021 (güncellendi: 09:45 10.09.2021)
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
Abone ol
Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş'in ayrılığının gündeme gelmesinin ardından 2 yerli teknik adam ön plana çıktı. Eğer TFF tercihini yabancıdan yana kullanırsa Dünya Kupası sahibi Joachim Löw ilk sırada. Kalan 4 maça, kulüplerini bırakmadan Denizli ve Terim gibi tecrübeli isimlerle çıkılması da masada.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda’ya 6-1 mağlup olmasının ardından yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı.
Mevcut direktör Şenol Güneş'in görevi bırakma ihtimali karşısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önünde birkaç seçenek var. Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre bunlar şöyle:

'Son maça kadar devam etsin, başarısızlıkta kendi bıraksın'

Birinci seçenek: Dünya Kupası Elemeleri, 16 Kasım 2021’de oynayacağımız Karadağ maçıyla bitiyor. Bu tarihe kadar Şenol Güneş ile devam etmek, Türkiye, Dünya Kupası’na katılamazsa sorumluluğu Şenol Güneş’e bırakmak ve onun istifa etmesini sağlamak.

'Yerli bir isimle şansımızı son ana kadar zorlayalım'

İkinci seçenek: Şenol Güneş ile ipleri tamamen koparak Dünya Kupası elemelerindeki şansımızı yeni bir teknik direktör ile sonuna kadar zorlamak. Bunun için de 2 seçenek gündeme geliyor.

'Denizli - Terim gibi deneyimli teknik adamlar göreve'

Seçenek A: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.

'Aykut Kocaman mı, yoksa Okan Buruk mu?'

Seçenek B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman’ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.

'Yabancı olursa Joachim Löw'

Üçüncü seçenek: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı’nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.
Nihat Özdemir - Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
YAŞAM
Nihat Özdemir - Şenol Güneş zirvesinden sonuç çıkmadı
Dün, 17:15
111000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:14Gazprom: Kuzey Akım-2’nin yapımı tamamlandı
10:13Kabil’den yurt dışına ilk sivil uçuş: 113 yolcu Doha’ya indi
10:04Kocaeli'de polisin durdurduğu araçtan 112 göçmen çıktı
10:02Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
09:55Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme: 90 dakika konuştular
09:50İSPARK’a park edene iki seyahat ücretsiz hakkı
09:44'Türk Milli Takımı'nda Şenol Güneş dönemi biterse 3 senaryo var'
09:39Kanser ve kalp krizini atlatanlara bankaların kredi vermemesi Meclis'e taşındı
09:34Araştırma: Fazla boş vakit, insanın iyi olma halini düşürüyor
09:26Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu
09:25Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi
09:22'Hatırlatma' dozu planı: Koronavirüse karşı 3. doz BioNTech aşısı ne zaman başlayacak?
08:57Küba’da Kovid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
08:38Perinçek: Din, toplumu düzene sokamaz
07:57Diyetisyenden poğaça uyarısı: Her gün iki tane tüketildiğinde oluşan yağ oranını gösterdi
07:42'Ayağım ağrıyor' diyerek hastaneye gitmişti: Bir gün sonra evinde ölü bulundu
07:24Ahmet Hakan: Klima çarpmasına kurban gittiğime karar verdim
07:08Aytuğ Atıcı'dan 'İttifak' açıklaması: İdeolojik ayrılık zaten var, sağlam zeminde gitmezse bozulur
07:00Şüpheli aracı kovalayan polis otosu kaza yaptı: 2 yaralı
06:46İstanbul'da sağanak yağış başladı