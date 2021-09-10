Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210910/turkiyede-ilk-3d-yazici-ile-insan-beyninin-birebir-kopyasi-yapildi-1048799224.html
Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı
Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, beyin için çekilen bir MR görüntüsünü kullanarak 3 boyutlu yazıcı ile insan beyninin birebir kopyasını üretti... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:25+0300
2021-09-10T15:29+0300
yaşam
3d yazıcı
beyin
kopya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048799173_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_acb71b6c1bfbd84fce4ec1418ded106d.jpg
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Türkiye’de ilk defa bir insanın beyninin bire bir kopyasını 3 boyutlu yazıcı ile üretti. Eskiden beynin içerisindeki yapının anlaşılabilmesi için silikon yerleştirme gibi kaba yöntemler kullanılırken bu gelişme ile birlikte beynin dış kabuğunda bulunan kıvrımlarındaki gelişmeler çok daha kolay bir şekilde incelenebilecek. Bu çalışma ile birlikte insan beyninin basınç ve hacmindeki değişiklikleri de 3 boyutlu bir şekilde inceleme imkanı sunacak.Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048799173_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce856fb4dda45cf96323fb094c08d6dc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
3d yazıcı, beyin, kopya

Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı

15:25 10.09.2021 (güncellendi: 15:29 10.09.2021)
© İHA Prof. Dr. Sultan Tarlacı, 3 boyutlu yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası
 Prof. Dr. Sultan Tarlacı, 3 boyutlu yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
Abone ol
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, beyin için çekilen bir MR görüntüsünü kullanarak 3 boyutlu yazıcı ile insan beyninin birebir kopyasını üretti. Türkiye’de ilk defa yapılan bu çalışma ile insan beyninin hacim ve basınç değişiklikleri takip edilebilecek.
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, Türkiye’de ilk defa bir insanın beyninin bire bir kopyasını 3 boyutlu yazıcı ile üretti.
Eskiden beynin içerisindeki yapının anlaşılabilmesi için silikon yerleştirme gibi kaba yöntemler kullanılırken bu gelişme ile birlikte beynin dış kabuğunda bulunan kıvrımlarındaki gelişmeler çok daha kolay bir şekilde incelenebilecek.
Bu çalışma ile birlikte insan beyninin basınç ve hacmindeki değişiklikleri de 3 boyutlu bir şekilde inceleme imkanı sunacak.
© İHAProf. Dr. Tarlacı, MR görüntüsünü kullandığı Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği kendi beyninin replikasını takdim etti.
Prof. Dr. Tarlacı, MR görüntüsünü kullandığı Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği kendi beyninin replikasını takdim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
Prof. Dr. Tarlacı, MR görüntüsünü kullandığı Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a 3 boyutlu yazıcı ile ürettiği kendi beyninin replikasını takdim etti.
© İHA
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, şunları kaydetti:
“Gelişen teknoloji ile birlikte bazı bilgisayar programları ve farklı metotlardan yararlanarak MR’dan elde edilmiş beyin görüntülerini 3 boyutlu hale çevirip 3 boyutlu yazıcı ile çıktısını elde ettik. Bu çıktı bizim tıpkı kopya diyebileceğimiz bir şey tıpkısının aynısı. Fakat burada aynı olan şey beynin iş yapısı veya organizasyonu değil beynin kabuğunun tıpkı aynısı. Beyin kabuğunda bulunan girinti ve çıkıntılar var, bu yaşayan bir kişide nasılsa kopyasında da bunu basabildik ve elde ettik. Bu kopyalama yönteminin iyi tarafı beyin kabuğunun gelişimini süreç içerisinde 3 boyutlu olarak ölçebiliriz ve hesaplayabilir duruma gelebiliriz. Çünkü bu daha önce 2 boyutlu veya görsel olarak yapılabilen bir çalışmaydı."
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:22Belediye meclisinde 'heval' gerginliği: CHP'liler MHP'li Nenni'nin üzerine yürüdü
16:19Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi
16:18Elazığ’da işyerinin kurşunlama anı görüntülendi
16:09Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu
16:04Eşini rehin alan adam: Zihnimi birileri yönlendiriyor, vücudumda çip var
15:54Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan 'Neymar'dan daha tehlikeli' açıklaması
15:48Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek
15:46Rusya ve Belarus, Batı'nın yaptırım politikasına karşı birlikte mücadele edecek
15:43Rus Dışişleri: Yaklaşık 300 Rus vatandaşı Kabil’den tahliye için başvuruda bulundu
15:41Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
15:40Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
15:37Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi
15:36'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü
15:33"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar
15:33Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun
15:296 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
15:28Türk Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı: 'Teklif götürülen ilk isim reddetti'
15:25Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı
15:13Türkiye, ABD'nin 'Yıldız Avcısı' kararını temyiz edecek
15:09Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması