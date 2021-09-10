Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı

“Gelişen teknoloji ile birlikte bazı bilgisayar programları ve farklı metotlardan yararlanarak MR’dan elde edilmiş beyin görüntülerini 3 boyutlu hale çevirip 3 boyutlu yazıcı ile çıktısını elde ettik. Bu çıktı bizim tıpkı kopya diyebileceğimiz bir şey tıpkısının aynısı. Fakat burada aynı olan şey beynin iş yapısı veya organizasyonu değil beynin kabuğunun tıpkı aynısı. Beyin kabuğunda bulunan girinti ve çıkıntılar var, bu yaşayan bir kişide nasılsa kopyasında da bunu basabildik ve elde ettik. Bu kopyalama yönteminin iyi tarafı beyin kabuğunun gelişimini süreç içerisinde 3 boyutlu olarak ölçebiliriz ve hesaplayabilir duruma gelebiliriz. Çünkü bu daha önce 2 boyutlu veya görsel olarak yapılabilen bir çalışmaydı."