https://tr.sputniknews.com/20210910/twitterdan-yeni-deneme-bot-hesaplar-etiketlenecek-1048794748.html

Twitter'dan yeni deneme: Bot hesaplar etiketlenecek

Twitter'dan yeni deneme: Bot hesaplar etiketlenecek

Twitter, uygulama üzerinde denemeye başladığı yeni bir özelliği denemeye başladığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T13:39+0300

2021-09-10T13:39+0300

2021-09-10T13:48+0300

yaşam

etiket

bot hesap

twitter

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Buna göre, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar etiketlenecek. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bot nedir ve ne değildir? Yeni etiketlerle #GoodBot'ları ve otomatik Tweetlerini tanımlamayı daha kolay hale getiriyoruz. Bugünden itibaren, Twitter'da kimlerle etkileşimde bulunduğunuz hakkında size daha fazla bilgi sağlamak için bu etiketleri test ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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2021

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etiket, bot hesap, twitter