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https://tr.sputniknews.com/20210910/twitterdan-yeni-deneme-bot-hesaplar-etiketlenecek-1048794748.html
Twitter'dan yeni deneme: Bot hesaplar etiketlenecek
Twitter'dan yeni deneme: Bot hesaplar etiketlenecek
Twitter, uygulama üzerinde denemeye başladığı yeni bir özelliği denemeye başladığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T13:39+0300
2021-09-10T13:48+0300
yaşam
etiket
bot hesap
twitter
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Buna göre, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar etiketlenecek. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bot nedir ve ne değildir? Yeni etiketlerle #GoodBot'ları ve otomatik Tweetlerini tanımlamayı daha kolay hale getiriyoruz. Bugünden itibaren, Twitter'da kimlerle etkileşimde bulunduğunuz hakkında size daha fazla bilgi sağlamak için bu etiketleri test ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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etiket, bot hesap, twitter

Twitter'dan yeni deneme: Bot hesaplar etiketlenecek

13:39 10.09.2021 (güncellendi: 13:48 10.09.2021)
© AFP 2021 / Olivier DoulieryTwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AFP 2021 / Olivier Douliery
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Twitter, uygulama üzerinde denemeye başladığı yeni bir özelliği denemeye başladığını duyurdu.
Buna göre, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar etiketlenecek.
Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bot nedir ve ne değildir? Yeni etiketlerle #GoodBot'ları ve otomatik Tweetlerini tanımlamayı daha kolay hale getiriyoruz. Bugünden itibaren, Twitter'da kimlerle etkileşimde bulunduğunuz hakkında size daha fazla bilgi sağlamak için bu etiketleri test ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
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