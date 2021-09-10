Twitter'dan yeni deneme: Bot hesaplar etiketlenecek

Buna göre, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar etiketlenecek. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bot nedir ve ne değildir? Yeni etiketlerle #GoodBot'ları ve otomatik Tweetlerini tanımlamayı daha kolay hale getiriyoruz. Bugünden itibaren, Twitter'da kimlerle etkileşimde bulunduğunuz hakkında size daha fazla bilgi sağlamak için bu etiketleri test ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Twitter, uygulama üzerinde denemeye başladığı yeni bir özelliği denemeye başladığını duyurdu.
Buna göre, otomatik paylaşımlar yapan bot hesaplar etiketlenecek.
Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Bot nedir ve ne değildir? Yeni etiketlerle #GoodBot'ları ve otomatik Tweetlerini tanımlamayı daha kolay hale getiriyoruz. Bugünden itibaren, Twitter'da kimlerle etkileşimde bulunduğunuz hakkında size daha fazla bilgi sağlamak için bu etiketleri test ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.
Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp