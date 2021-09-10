https://tr.sputniknews.com/20210910/vanda-saglik-calisanlarinin-alacagi-maas-promosyonu-7-bin-615-tl-olarak-belirlendi--1048779702.html

Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

Van’da sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T01:08+0300

2021-09-10T01:08+0300

2021-09-10T01:08+0300

türkiye

van

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Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.

türkiye

van

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