Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.
Van’da sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.