Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210910/vanda-saglik-calisanlarinin-alacagi-maas-promosyonu-7-bin-615-tl-olarak-belirlendi--1048779702.html
Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi
Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi
Van’da sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T01:08+0300
2021-09-10T01:08+0300
türkiye
van
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044013858_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c948ba0c52eed1b7abf6a09a7cb1e94d.jpg
Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1044013858_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ce43b1331d5f14172bb595c5a160f506.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van

Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi

01:08 10.09.2021
© AASağlık çalışanı
Sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
Abone ol
Van’da sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 8 banka katıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Yürütülen süreç sonucunda son tura İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası arasında kaldı. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutarı 7 bin 615 TL olarak karara bağlandı.
İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde görev yapmakta olan memur, sözleşmeli ve kadrolu işçi personelin aylık ve ücretlerinin ödenmesiyle ilgili olarak; bu sonuca göre, 4 bin 646 sağlık çalışanlarının 38 aylık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 7 bin 615 TL olmak üzere toplamda 35 milyon 379 bin 290 TL promosyondan faydalanacakları belirtildi.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:25Polonya'da inşaat çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
01:08Van’da sağlık çalışanlarının alacağı maaş promosyonu 7 bin 615 TL olarak belirlendi
01:08BM: Afgan ekonomisinin çökmemesi için ülkeye para girişine izin veren geçici anlaşma gerek
01:03Dünyanın ilk 'Kel Festivali'nde jiletler ücretsiz dağıtılacak
00:43Putin: Rusya ve Belarus ortak sanayi politikasına geçiyor
00:23ABD Adalet Bakanlığı, tartışmalı kürtaj yasası nedeniyle Teksas'a dava açtı
00:21ABD'de 100'den fazla elemanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da test zorunluluğu
00:08TRT Yönetim Kurulu üyesi Hilal Kaplan’dan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi
00:05Soylu'dan zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Miraç Miroğlu'nun ailesine taziye ziyareti
DünMemleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik istifa etti
DünJerome Boateng'e eski partnerine şiddetten 1.8 milyon euro ceza
DünGrönland'ın bir kasabasında artan şiddet olayları nedeniyle alkol satışı geçici olarak yasaklandı
DünKılıçdaroğlu: Sanatıyla, kültürüyle, parklarıyla Mansur Yavaş yeniden Ankara’yı ayağa kaldıracak
Dün95 yaşındaki kadın dağlık arazide tek başına yaşıyor: 'Kocam bana buradan bir yere gitme dedi'
DünIrak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yaşayan Hristiyanlardan özerklik talebi
DünFransız aktör Jean-Paul Belmondo'ya ulusal tören düzenlendi
DünRusya Savunma Bakanlığı: Suriye’de bir Rus asker hayatını kaybetti
DünÇavuşoğlu: Suriye halkının meşru temsilcisi olan Koalisyon'a ve Geçici Hükümet'e desteğimiz tam
DünHaluk Levent, kendi konserinde kuyruğa girdi
DünBeyaz Saray, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti