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https://tr.sputniknews.com/20210910/yeni-akit-yazari-yilmaz-iktidarimizin-yetkilileri-mutfak-yanginini-acil-tedbirlerle-sondurmeli-1048787014.html
Yeni Akit yazarı Yılmaz: İktidarımızın yetkilileri, mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmeli
Yeni Akit yazarı Yılmaz: İktidarımızın yetkilileri, mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmeli
Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, "İktidarımızın yetkilileri, her şeyi toz pembe gösteren birtakım hesabi ekonomistlerin tuzaklarından kurtulmak için pazar... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T10:20+0300
2021-09-10T10:20+0300
türkiye
ak parti
yeni akit
gıda
ekonomi
fiyat
mutfak
şevki yılmaz
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Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, 'İktidarımıza mutfak uyarısı' başlığıyla yayımlanan yazısında gıda fiyatlarında yaşanan artışı değerlendirdi."İktidarımızın yetkilileri, her şeyi toz pembe gösteren birtakım hesabi ekonomistlerin tuzaklarından kurtulmak için pazar yerlerini dolaşmalı ve artarak devam eden mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmelidir" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:"Ev kiralarının bir yıllık artışları incelenmelidir. Bir sene evvelki elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, bu seneki faturaları ve bir yıl evvelki et, zeytin peynir ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddelerinin el yakan fiyatları acilen mukayese etmelidirler. Köylümüzün mazot gübre ve ilaçlama zamları sebebiyle ekimi ve hayvancılığı terk etmeye başladığını bizzat köylümüzden dinlemelidirler.Başbakan iken halkıyla rahatlıkla görüşen, sorunlarını bizzat dinleyen Reisimizi, korona bahanesiyle çok sevdiği halkımızdan ve gerçek hasbi dostlarından uzaklaştırma oyunları mutlaka bozulmalıdır.Medya gücünden mahrum olduğumuz bizim gençliğimizdeki Refah Partisi döneminde seçim sonuçları ilk açıklandığında oyumuzun azlığından üzülen kardeşlerimize; 'Sabredin daha varoşların (Orta direk ve altındaki gariplerin) oyları gelmedi, gelince biz kazanacağız' derdik. Ve bilhassa 1994’teki büyük başarılar onların gece yarısı gelen oylarıyla sağlanmıştır.Yaşanan son seçimlerde gördük ki, sandıklar açıldığında iktidarımızın oyu yüzde yetmişlerden başlamakta ancak varoş oyları geldikçe düşüşe geçmektedir. Bunun ana sebebi artan mutfak yangını ve mazlumları ağlatan süresiz nafaka, genç evlilik mağdurlarına ceza gibi vs. çıkartılan zulüm yasalarıdır.Sandık darbesini sadece seçmen önler. Bunun için iktidarımızın seçim ittifakına değil, sadece seçmen ittifakına ihtiyacı vardır!İşsizler ordusundan, parasızlıktan evlenemeyenlerden, evlenip yuvası yıkılanlardan, kirasını ödeyemeyenlerden, satış yapamadan iş yerini kapatanlardan, zulüm yasalarının mağdurlarından, yalan itiraflarla iftiraya ve kumpaslara kurban edilmiş Fetözede kurbanlarından, geçmiş devasa hizmetlerimizi anlatarak yeterli oyu alamadığımızı son seçimlerde acı bir şekilde yaşadık."
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ak parti, yeni akit, gıda, ekonomi, fiyat, mutfak, şevki yılmaz

Yeni Akit yazarı Yılmaz: İktidarımızın yetkilileri, mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmeli

10:20 10.09.2021
© FlickrŞevki Yılmaz
Şevki Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Flickr
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Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, "İktidarımızın yetkilileri, her şeyi toz pembe gösteren birtakım hesabi ekonomistlerin tuzaklarından kurtulmak için pazar yerlerini dolaşmalı ve artarak devam eden mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmelidir" dedi.
Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, 'İktidarımıza mutfak uyarısı' başlığıyla yayımlanan yazısında gıda fiyatlarında yaşanan artışı değerlendirdi.
"İktidarımızın yetkilileri, her şeyi toz pembe gösteren birtakım hesabi ekonomistlerin tuzaklarından kurtulmak için pazar yerlerini dolaşmalı ve artarak devam eden mutfak yangınını acil tedbirlerle söndürmelidir" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
"Ev kiralarının bir yıllık artışları incelenmelidir. Bir sene evvelki elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, bu seneki faturaları ve bir yıl evvelki et, zeytin peynir ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddelerinin el yakan fiyatları acilen mukayese etmelidirler. Köylümüzün mazot gübre ve ilaçlama zamları sebebiyle ekimi ve hayvancılığı terk etmeye başladığını bizzat köylümüzden dinlemelidirler.
Başbakan iken halkıyla rahatlıkla görüşen, sorunlarını bizzat dinleyen Reisimizi, korona bahanesiyle çok sevdiği halkımızdan ve gerçek hasbi dostlarından uzaklaştırma oyunları mutlaka bozulmalıdır.
Medya gücünden mahrum olduğumuz bizim gençliğimizdeki Refah Partisi döneminde seçim sonuçları ilk açıklandığında oyumuzun azlığından üzülen kardeşlerimize; 'Sabredin daha varoşların (Orta direk ve altındaki gariplerin) oyları gelmedi, gelince biz kazanacağız' derdik. Ve bilhassa 1994’teki büyük başarılar onların gece yarısı gelen oylarıyla sağlanmıştır.
Yaşanan son seçimlerde gördük ki, sandıklar açıldığında iktidarımızın oyu yüzde yetmişlerden başlamakta ancak varoş oyları geldikçe düşüşe geçmektedir. Bunun ana sebebi artan mutfak yangını ve mazlumları ağlatan süresiz nafaka, genç evlilik mağdurlarına ceza gibi vs. çıkartılan zulüm yasalarıdır.
Sandık darbesini sadece seçmen önler. Bunun için iktidarımızın seçim ittifakına değil, sadece seçmen ittifakına ihtiyacı vardır!
İşsizler ordusundan, parasızlıktan evlenemeyenlerden, evlenip yuvası yıkılanlardan, kirasını ödeyemeyenlerden, satış yapamadan iş yerini kapatanlardan, zulüm yasalarının mağdurlarından, yalan itiraflarla iftiraya ve kumpaslara kurban edilmiş Fetözede kurbanlarından, geçmiş devasa hizmetlerimizi anlatarak yeterli oyu alamadığımızı son seçimlerde acı bir şekilde yaşadık."
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