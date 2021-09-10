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Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü
Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü
Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeği ise uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan Meral T.'nin yargılanmasına başlandı. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T18:09+0300
2021-09-10T18:09+0300
türkiye
türkiye
köpek
mahkeme
hayvan hakları
sokak köpeği
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Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Meral T. tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.İddianamenin okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen Meral T, uzun yıllar kimseden destek almadan sokak hayvanlarına baktığını, yeri geldiğinde onların tedavilerini üstlendiğini söyledi.Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde hayvanları tedavi ettirdiğine dair belgelerinin olduğunu ifade eden Meral T., hayvanlardan 2'sini öldüğü için gömdüğünü ancak cesedi bulunan diğer köpeklere ilişkin bilgisinin olmadığını iddia etti.Hayatını kaybeden köpeklerin özel veterinerlerde çöpe atıldığını, buna vicdanının el vermediğini ifade eden Meral T., "Ben de kendi bahçeme, ölen sadece 2 köpeği gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici olarak karşı dairede bir geceliğine bırakmıştım. Ertesi gün de bu olay meydana geldi. Üzüntümden iki kere kalp krizi geçirdim. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var, o yüzden şikayet ettiler." savunmasını yaptı.Kendisinden fedakarlık ederek hayvanlara baktığı için tutuklandığını ileri süren Meral T., bu durumuna bir türlü anlam veremediğini sözlerine ekledi. Sanık avukatı da, Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair herhangi bir somut delil bulunmadığını belirterek, sanığın biran önce beraat edilmesi gerektiğini ifade etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, delillerin tamamının toplanmamış olması ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Meral T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyorİddianamede, Meral T.'nin köpeklere eziyet ettiğine dair ihbar üzerine evinde arama yapıldığı, bu işlem sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarıldı.Evin bahçesinde yapılan kazıda ise 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirilen iddianamede, bunun üzerine Meral T.'nin 7 Ağustos'ta tutuklandığı ifade edildi.İddianamede, sanık Meral T.'nin, 11 "evcil hayvanı kasten öldürmekten" 9 aydan 6 yıla, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral T.'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamındaki ilk dosya oldu.
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türkiye, köpek, mahkeme, hayvan hakları, sokak köpeği

Yeni çıkarılan 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamındaki ilk dava görüldü

18:09 10.09.2021
© AAmahkeme
mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
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Başkentte, evinin bahçesinde 11 köpeğin cansız bedeni bulunan ve 7 köpeği ise uygunsuz koşullarda tuttuğu için tutuklanan Meral T.'nin yargılanmasına başlandı.
Ankara 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Meral T. tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
İddianamenin okunmasının ardından savunma yapması için söz verilen Meral T, uzun yıllar kimseden destek almadan sokak hayvanlarına baktığını, yeri geldiğinde onların tedavilerini üstlendiğini söyledi.
Dışkapı Hayvan Hastanesi ve Kurtuluş Veteriner Kliniği'nde hayvanları tedavi ettirdiğine dair belgelerinin olduğunu ifade eden Meral T., hayvanlardan 2'sini öldüğü için gömdüğünü ancak cesedi bulunan diğer köpeklere ilişkin bilgisinin olmadığını iddia etti.
Hayatını kaybeden köpeklerin özel veterinerlerde çöpe atıldığını, buna vicdanının el vermediğini ifade eden Meral T., "Ben de kendi bahçeme, ölen sadece 2 köpeği gömdüm. Bu hayvanlardan ayrı olarak 7 köpeğim daha vardı. Onları geçici olarak karşı dairede bir geceliğine bırakmıştım. Ertesi gün de bu olay meydana geldi. Üzüntümden iki kere kalp krizi geçirdim. Çürümüş hayvan cesetleri bana ait değil. Beni şikayet edenlerle husumetim var, o yüzden şikayet ettiler." savunmasını yaptı.
Kendisinden fedakarlık ederek hayvanlara baktığı için tutuklandığını ileri süren Meral T., bu durumuna bir türlü anlam veremediğini sözlerine ekledi. Sanık avukatı da, Meral T.'nin hayvanları öldürdüğüne dair herhangi bir somut delil bulunmadığını belirterek, sanığın biran önce beraat edilmesi gerektiğini ifade etti. Beyanların ardından ara kararını açıklayan hakim, delillerin tamamının toplanmamış olması ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Meral T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Ekim'e erteledi.

10 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

İddianamede, Meral T.'nin köpeklere eziyet ettiğine dair ihbar üzerine evinde arama yapıldığı, bu işlem sonucunda bakımı ihmal edilmiş ve uygunsuz koşullarda 7 köpeğin bulunduğu aktarıldı.
Evin bahçesinde yapılan kazıda ise 11 köpeğin cansız bedeninin bulunduğu bildirilen iddianamede, bunun üzerine Meral T.'nin 7 Ağustos'ta tutuklandığı ifade edildi.
İddianamede, sanık Meral T.'nin, 11 "evcil hayvanı kasten öldürmekten" 9 aydan 6 yıla, "evcil hayvana zalimce muamelede bulunma" suçundan ise 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İki ayrı suçtan hakkında toplam 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Meral T.'nin soruşturması, yeni çıkarılan "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamındaki ilk dosya oldu.
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