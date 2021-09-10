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https://tr.sputniknews.com/20210910/zelenskiy-rusyayla-topyekun-savasa-girme-olasiligimiz-var-1048792327.html
Zelenskiy: Rusya'yla topyekün savaşa girme olasılığımız var
Zelenskiy: Rusya'yla topyekün savaşa girme olasılığımız var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yla topyekün savaşa girme olasılıkları bulunduğunu söyledi. Kiev'in NATO'ya girmeye hazır olduğunu kaydetti. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T12:50+0300
2021-09-10T12:50+0300
dünya
rusya
ukrayna
nato
savaş
vladimir zelenskiy
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Kiev'de YES Brainstorming Forumu'nda moderatörün Rusya'yla savaş olasılığı konusunda yönelttiği bir soru karşısında Zelenskiy, "Mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir potansiyel mevcut. Bu, Rusya'nın en büyük hatası olacak ve bunun ardından Rusya, Ukrayna, Belarus arasında hiçbir zaman komşuluk olmayacak" yanıtını verdi.Devletlerin Moskova'nın medya alanındaki eylemleri nedeniyle düşman olduğunu öne süren Zelenskiy, "Sorun şu ki, bugün Rusya'nın enformasyon politikası Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı gösterilmemesiyle ilgili. Sorun, 'Rus dünyası' ve benzeri tanımlamayı yapan şu veya bu siyasi stratejistin seçiminde değil, bunun ardından Ukrayna halkının Ruslara yönelik tutumunun bozulmasında. Hiçbir ilişki yok" ifadelerini kullandı.Putin'e nasıl baktığıyla ilgili bir soru karşısındaysa Zelenskiy, "Bunu düşünmeye vaktim yok. Ülkesi ve kendisi buna gücenmesin. Beni daha çok detaylı bir görüşme yapıp yapamayacağımız ilgilendiriyor. Bazı ülkelerle yaptığı gibi açıklama amaçlı değil, Normandiya formatındaki ilk toplantıda olduğundan daha detaylı bir şekilde görüşmeyle ilgileniyorum" dedi.'Ukrayna, NATO'ya girmeye hazır'Bu arada Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu söyledi.Ukrayna'nın ordusunun ve uzmanlarının seviyesine bakıldığında NATO'ya girmeye hazır olduğunu savunan Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız reformlara NATO'nun, AB'nin değil, her şeyden önce halkımızın ihtiyacı var. Yapabileceklerimizi, beklediklerimizi alamıyoruz ancak bizce NATO'nun bize ihtiyacı var, Ukrayna olmadan güçlü bir AB olmaz."
https://tr.sputniknews.com/20210906/kizil-meydanda-tankla-dolasmak-isteyen-ukrayna-genelkurmay-baskanina-dumadan-yanit-1048639974.html
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rusya, ukrayna, nato, savaş, vladimir zelenskiy

Zelenskiy: Rusya'yla topyekün savaşa girme olasılığımız var

12:50 10.09.2021
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yla topyekün savaşa girme olasılıkları bulunduğunu söyledi. Kiev'in NATO'ya girmeye hazır olduğunu kaydetti.
Kiev'de YES Brainstorming Forumu'nda moderatörün Rusya'yla savaş olasılığı konusunda yönelttiği bir soru karşısında Zelenskiy, "Mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir potansiyel mevcut. Bu, Rusya'nın en büyük hatası olacak ve bunun ardından Rusya, Ukrayna, Belarus arasında hiçbir zaman komşuluk olmayacak" yanıtını verdi.

Devletlerin Moskova'nın medya alanındaki eylemleri nedeniyle düşman olduğunu öne süren Zelenskiy, "Sorun şu ki, bugün Rusya'nın enformasyon politikası Ukrayna'nın bağımsızlığına saygı gösterilmemesiyle ilgili. Sorun, 'Rus dünyası' ve benzeri tanımlamayı yapan şu veya bu siyasi stratejistin seçiminde değil, bunun ardından Ukrayna halkının Ruslara yönelik tutumunun bozulmasında. Hiçbir ilişki yok" ifadelerini kullandı.

Putin'e nasıl baktığıyla ilgili bir soru karşısındaysa Zelenskiy, "Bunu düşünmeye vaktim yok. Ülkesi ve kendisi buna gücenmesin. Beni daha çok detaylı bir görüşme yapıp yapamayacağımız ilgilendiriyor. Bazı ülkelerle yaptığı gibi açıklama amaçlı değil, Normandiya formatındaki ilk toplantıda olduğundan daha detaylı bir şekilde görüşmeyle ilgileniyorum" dedi.
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6 Eylül, 01:52

'Ukrayna, NATO'ya girmeye hazır'

Bu arada Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın ordusunun ve uzmanlarının seviyesine bakıldığında NATO'ya girmeye hazır olduğunu savunan Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaptığımız reformlara NATO'nun, AB'nin değil, her şeyden önce halkımızın ihtiyacı var. Yapabileceklerimizi, beklediklerimizi alamıyoruz ancak bizce NATO'nun bize ihtiyacı var, Ukrayna olmadan güçlü bir AB olmaz."
311002
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