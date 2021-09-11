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https://tr.sputniknews.com/20210911/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-tunusta-demokratik-kazanimlarin-korunmasi-konusunda-korkularimiz-var-1048817631.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkularımız var
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkularımız var
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T02:21+0300
2021-09-11T02:21+0300
dünya
tunus
josep borrell
kays said
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Borrell'in, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmesinin ardından, AB Komisyonu tarafından yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, AB Yüksek Temsilcisi Borrell, görüşmede Said'e, Tunus'ta istikrar ve kalkınmayı sağlayacak demokratik kazanımların korunması konusunda, AB olarak korkularının bulunduğunu iletti.Josep Borrell, "Şüphesiz ki yasama organının özgür biçimde çalışması ve meclisin faaliyetlerine yeniden başlaması bu kazanımlar içinde yer alıyor ve buna saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.Ülkede kurumların yeniden istikrar kazanması, söz konusu demokratik temellerin korunması ve halkın taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, AB'nin, Tunus'ta demokrasinin sağlam temellere oturtulmasını ve hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklere saygı duyulmasını istediğini dile getirdi."AB'nin ve üye ülkelerin, kendileri için çok önemli bir ortak olan Tunus'a bağlılığını ifade etmek için buradayım" diyen Borrell, ilerleyen gün ve haftalarda alınacak karar ve tedbirler doğrultusunda Tunus'ta demokrasi, istikrar ve refahı desteklemek için en iyi yolu belirleyeceklerini kaydetti.Borrell'in, 10 Eylül'de başladığı Tunus ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarıCumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.Ülke içinde bazı kesimler, Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın, bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından, Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların, "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkularımız var

02:21 11.09.2021
© AAJosep Borrell, Kays Said
Josep Borrell, Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkularının olduğunu belirtti.
Borrell'in, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya gelmesinin ardından, AB Komisyonu tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre, AB Yüksek Temsilcisi Borrell, görüşmede Said'e, Tunus'ta istikrar ve kalkınmayı sağlayacak demokratik kazanımların korunması konusunda, AB olarak korkularının bulunduğunu iletti.
Josep Borrell, "Şüphesiz ki yasama organının özgür biçimde çalışması ve meclisin faaliyetlerine yeniden başlaması bu kazanımlar içinde yer alıyor ve buna saygı duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.
Ülkede kurumların yeniden istikrar kazanması, söz konusu demokratik temellerin korunması ve halkın taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, AB'nin, Tunus'ta demokrasinin sağlam temellere oturtulmasını ve hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklere saygı duyulmasını istediğini dile getirdi.
"AB'nin ve üye ülkelerin, kendileri için çok önemli bir ortak olan Tunus'a bağlılığını ifade etmek için buradayım" diyen Borrell, ilerleyen gün ve haftalarda alınacak karar ve tedbirler doğrultusunda Tunus'ta demokrasi, istikrar ve refahı desteklemek için en iyi yolu belirleyeceklerini kaydetti.
Borrell'in, 10 Eylül'de başladığı Tunus ziyaretinin 2 gün sürmesi bekleniyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.
Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.
Ülke içinde bazı kesimler, Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın, bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.
Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından, Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların, "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.
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