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https://tr.sputniknews.com/20210911/abdnin-en-cok-arananlar-listesinde-bulunan-venezuellali-eski-general-madridde-yakalandi-1048828305.html
ABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı
ABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı
Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'nin "en çok arananlar listesi"nde yer alan Venezüellalı eski General Hugo Armando Carvajal Barriso, İspanya'nın... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T19:06+0300
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İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İspanyol polisi, ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) ihbarı sonrasında Madrid'de 9 Eylül saat 21.15'te bir eve düzenlediği operasyonda Carvajal'ı yakaladı.Yaklaşık iki yıldır kaçak haldeki Carvajal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Yüksek Mahkeme'nin ileriki tarihlerde söz konusu kişinin ABD'ye iadesiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.Venezüella'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve şimdiki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun göreve geldiği ilk yıllarda Askeri İstihbarat Başkanı olan Carvajal, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile iş birliğinde ABD topraklarında uyuşturucu üretimi, uyuşturucu trafiği ve kara para aklamakla suçlanıyordu.Güvenlik kaynakları tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Kasım 2019'dan bu yana kaçak halde İspanya'da bulunduğu belirtilen eski Venezüellalı generalin, her 3 ayda bir ev değiştirdiği, gün boyunca evde kalıp sadece geceleri evinin terasına çıktığı, araba veya cep telefonu kullanmadığı, kimliğini değiştirmek için yüzüne estetik ameliyatı yaptırdığı, evinde peruk, sahte sakal ve bıyık takımları bulundurduğu ve sahte pasaportlar taşıdığı bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210309/abd-venezuellali-gocmenlere-gecici-koruma-statusu-verecek-1043983509.html
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abd, ispanya, madrid, venezüella

ABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı

19:06 11.09.2021
© REUTERS / John VizcainoABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA)
ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / John Vizcaino
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Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla ABD'nin "en çok arananlar listesi"nde yer alan Venezüellalı eski General Hugo Armando Carvajal Barriso, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen operasyonda yakalandı.
İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, İspanyol polisi, ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nin (DEA) ihbarı sonrasında Madrid'de 9 Eylül saat 21.15'te bir eve düzenlediği operasyonda Carvajal'ı yakaladı.
Yaklaşık iki yıldır kaçak haldeki Carvajal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Yüksek Mahkeme'nin ileriki tarihlerde söz konusu kişinin ABD'ye iadesiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Venezüella'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve şimdiki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun göreve geldiği ilk yıllarda Askeri İstihbarat Başkanı olan Carvajal, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile iş birliğinde ABD topraklarında uyuşturucu üretimi, uyuşturucu trafiği ve kara para aklamakla suçlanıyordu.
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Güvenlik kaynakları tarafından İspanyol basınına verilen bilgilerde, Kasım 2019'dan bu yana kaçak halde İspanya'da bulunduğu belirtilen eski Venezüellalı generalin, her 3 ayda bir ev değiştirdiği, gün boyunca evde kalıp sadece geceleri evinin terasına çıktığı, araba veya cep telefonu kullanmadığı, kimliğini değiştirmek için yüzüne estetik ameliyatı yaptırdığı, evinde peruk, sahte sakal ve bıyık takımları bulundurduğu ve sahte pasaportlar taşıdığı bilgisi paylaşıldı.
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