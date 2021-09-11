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Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu
Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından evinden 4.5 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T01:56+0300
2021-09-11T01:56+0300
2021-09-11T01:56+0300
yaşam
adana
çocuk
kayıp
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Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden G.Ö. kayboldu.Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı.Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö'yü yayla evinin 4.5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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adana, çocuk, kayıp
Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından evinden 4.5 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.
Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden
G.Ö. kayboldu.
Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı.
Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.
Ekipler yaklaşı
k 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö'yü yayla evinin 4.5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.