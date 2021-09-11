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Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu
Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından evinden 4.5 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T01:56+0300
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yaşam
adana
çocuk
kayıp
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Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden G.Ö. kayboldu.Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı.Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö'yü yayla evinin 4.5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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adana, çocuk, kayıp

Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu

01:56 11.09.2021
© DHAbeline ip bağlanan çocuk
beline ip bağlanan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından evinden 4.5 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.
Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden G.Ö. kayboldu.
Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı.
Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.
Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö'yü yayla evinin 4.5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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