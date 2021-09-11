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https://tr.sputniknews.com/20210911/alageyik-ve-yavrusunun-goruntuleri-fotokapanlara-yansidi-1048819355.html
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T03:55+0300
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yaşam
alageyik
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
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Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamlarını devam ettiren alageyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.
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alageyik, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı

03:55 11.09.2021
© İHADoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© İHA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.
Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamlarını devam ettiren alageyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.
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