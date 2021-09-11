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https://tr.sputniknews.com/20210911/alageyik-ve-yavrusunun-goruntuleri-fotokapanlara-yansidi-1048819355.html
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T03:55+0300
2021-09-11T03:55+0300
2021-09-11T03:55+0300
yaşam
alageyik
doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
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Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamlarını devam ettiren alageyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
alageyik, doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.
Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamlarını devam ettiren alageyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.