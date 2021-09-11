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Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı
Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı
Koronavirüse karşı toplumsal aşılamaya tepki gösterenler, İstanbul'un Maltepe ilçesinde toplandı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T16:02+0300
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türkiye
istanbul valiliği
miting
aşı karşıtlığı
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Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, aşı karşıtları İstanbul Valiliği'nin izni doğrultusunda Maltepe ilçesinde bir araya geldi.Maltepe Miting Alanı'nda toplanan kişilerin maske takmadığı görüldü. Kalabalıktan bir kişinin "Yeni normalin canı cehenneme" diye bağırdığı görüldü.
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istanbul valiliği, miting, aşı karşıtlığı

Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı

16:02 11.09.2021 (güncellendi: 16:38 11.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter Aşı karşıtı miting
Aşı karşıtı miting - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Koronavirüse karşı toplumsal aşılamaya tepki gösterenler, İstanbul'un Maltepe ilçesinde toplandı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları sürerken, aşı karşıtları İstanbul Valiliği'nin izni doğrultusunda Maltepe ilçesinde bir araya geldi.
Maltepe Miting Alanı'nda toplanan kişilerin maske takmadığı görüldü. Kalabalıktan bir kişinin "Yeni normalin canı cehenneme" diye bağırdığı görüldü.
© Sputnik
- Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© Sputnik
19183006
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