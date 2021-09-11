https://tr.sputniknews.com/20210911/bakan-gul-milletimiz-gerici-ilkel-zihniyete-asla-prim-vermeyecektir-1048821549.html
Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin, "Milletimiz bu ilkel... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T10:50+0300
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türkiye
balıkesir
adalet bakanlığı
abdulhamit gül
edremit
tepki
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin konuşan Gül, şunları kaydetti:"Bizler 'Yargı Reformu' derken 'İnsan Hakları Eylem Planı' derken çağ dışı zihniyetin çok az da olsa, cılız da olsa diri olduğunu görmek hortlatılmaya çalışıldığını görmek bizleri gerçekten üzmektedir. Kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın Nene Hatunların, milli mücadelenin sembolü olan kadınlarımızın taşıdığı kıyafet üzerinden milletimizin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir. Bu toplumun gerçekliği değildir olsa olsa İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu milletimizin değerlerini temel hak ve özgürlükleri kavrayamayan tek parti zihniyetinin çağ dışı anlayışının günümüze yansımasıdır. Bunlar insanı kavrayamamış, Türkiye'yi anlayamamış, tanıyamamış tarihi bilmemiş, kadın hakkını ve onurunu ise hiç idrak edememişlerdir. Bu zihniyet milletin karşısında işte bu yüzden bir hiçtir. Bu yüzden de kaybetmeye mahkumdur. Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir. Bundan sonra da asla ama asla bu çağ dışı gerici ilkel zihniyete prim vermeyecektir. Bu duygularla bu düşüncelerle hukukun üstünlüğü için çalışmış, adaletin tecellisi için gayret etmiş tüm meslektaşlarımı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum."
https://tr.sputniknews.com/20210910/tepki-ceken-goruntu-sonrasi-edremit-kaymakami-merkeze-alindi-1048796387.html
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balıkesir, adalet bakanlığı, abdulhamit gül, edremit, tepki
Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin, "Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir. Bundan sonra da asla bu çağ dışı gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hukukçular Derneği tarafından düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'na katıldı.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen kurtuluş töreninde bir kadının zincirlerle sarılmasına ilişkin konuşan Gül, şunları kaydetti:
"Bizler 'Yargı Reformu' derken 'İnsan Hakları Eylem Planı' derken çağ dışı zihniyetin çok az da olsa, cılız da olsa diri olduğunu görmek hortlatılmaya çalışıldığını görmek bizleri gerçekten üzmektedir. Kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın Nene Hatunların, milli mücadelenin sembolü olan kadınlarımızın taşıdığı kıyafet üzerinden milletimizin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir.
Bu toplumun gerçekliği değildir olsa olsa İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu milletimizin değerlerini temel hak ve özgürlükleri kavrayamayan tek parti zihniyetinin çağ dışı anlayışının günümüze yansımasıdır. Bunlar insanı kavrayamamış, Türkiye'yi anlayamamış, tanıyamamış tarihi bilmemiş, kadın hakkını ve onurunu ise hiç idrak edememişlerdir. Bu zihniyet milletin karşısında işte bu yüzden bir hiçtir. Bu yüzden de kaybetmeye mahkumdur.
Milletimiz bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir. Bundan sonra da asla ama asla bu çağ dışı gerici ilkel zihniyete prim vermeyecektir. Bu duygularla bu düşüncelerle hukukun üstünlüğü için çalışmış, adaletin tecellisi için gayret etmiş tüm meslektaşlarımı buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum."