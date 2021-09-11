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Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız
Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T12:15+0300
2021-09-11T12:20+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
uyarı
fahrettin koca
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.
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sağlık bakanlığı, uyarı, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı

Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız

12:15 11.09.2021 (güncellendi: 12:20 11.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.
Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.
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