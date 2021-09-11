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Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız
12:15 11.09.2021 (güncellendi: 12:20 11.09.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.
Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.
28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli. pic.twitter.com/WH4muVxrJN— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021
Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.
Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.
28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/OxZ9TVzPY3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 11, 2021