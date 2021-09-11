https://tr.sputniknews.com/20210911/bakan-koca-10-sehrin-ismini-siraladi-ve-uyardi-simdi-daha-da-dikkatli-olmalisiniz-1048822563.html

Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız

Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T12:15+0300

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2021-09-11T12:20+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

uyarı

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda 28 Ağustos - 3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı.Bunları; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olarak sıralayan Koca, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı. Kurallar çok gerekli" dedi.Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını da açıkladı.Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61 İzmir'de 45,58 oldu.

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sağlık bakanlığı, uyarı, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı