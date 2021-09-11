https://tr.sputniknews.com/20210911/bursada-400-yillik-cinar-firtina-nedeniyle-devrildi-1048828170.html

Bursa'da 400 yıllık çınar fırtına nedeniyle devrildi

Bursa'da 400 yıllık çınar fırtına nedeniyle devrildi

Bursa'da kırsal alanda bulunan iki anıt ağaçtan biri fırtınaya yenik düşerek devrildi. Fırtınaya dayanamayan ağacın kökünden koparak devrildiği ve 400 yıllık... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T19:01+0300

2021-09-11T19:01+0300

2021-09-11T19:00+0300

yaşam

bursa

fırtına

ağaç

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsalında Çaltılıbük’teki akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları 400 yıllık çınarı kökünden kopardı. Şiddetli rüzgâr ve fırtına, Çaltılıbük’te Çay Bayram Alanı’ndaki asırlık çınarı devirdi. Mahallenin sembollerinden olan anıt ağaç, fırtınada aldığı darbeyle büyük bir gürültüyle yola yıkıldı.Kökünden kopan çınar ağacı, yıkıldığı esnada çevrede bulunan tarım aletleri ve bir hayvan damına kısmen zarar verdi. Asırlık çınarın yerinden sökülmesi mahalle sakinlerini üzdü. Çaltılıbük meydanında bulunan ve gövde çevresi 14, yüksekliği ise 25 metre olan bir diğer anıt ağaç 720 yıllık Anadolu Çınarı ise ayakta kalmaya devam ediyor.

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bursa, fırtına, ağaç