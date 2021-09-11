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CHP’nin Ortadoğu turu sürecek
© AA / IKBY Başbakanlık OfisiCHP heyeti IKBY'de
© AA / IKBY Başbakanlık Ofisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erbil ve Kerkük'teki görüşmelerin detaylarını bir grup gazeteciye anlattı. Aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu toplantıda Salıcı bundan sonraki süreçte Bağdat, Tahran ve Şam’a da gidebileceklerini belirtti.
CHP 5-8 Eylül tarihleri arasında Erbil ve Kerkük'ü ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında gerçekleşen ziyarette, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyelerinden Nevaf Bilek ve Hasan Eken de yer aldı.
Salıcı, Erbil'de başta Mesut Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileri ve siyasi partilerin temsilcileriyle yapılan görüşmenin amacını, aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu bir grup gazeteciye şu sözlerle özetledi:
‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı anlattık’
“Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı bugün söylediğimiz bir söz değil. Kurultayda ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin 13’üncü maddesinde Ortadoğu Barış ve İşbirliği var. Bundan öncede genel başkanımız bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu konu ortaya çıkınca komplo teorileri ortaya çıkıyor. Bizim neden gittiğimiz belli. Gittiğimiz zaman ne konuştuğumuz belli. Biz bir işbirliği ve diyalog sürecinin başlaması gerektiğini söylüyoruz. Bölgedeki dört ülkeyi derinden etkileyen sorunlar olduğunu söylüyoruz. Terör gibi, iç savaşlar gibi, sığınmacılar sorunu gibi. Bunlarla ilgili atılan adımların yeterli olmadığı çok aşikar. Bununla ilgili biz bir yol ve fikir ortaya koyuyoruz. Bu fikrimizi de bölgedeki kesimlerle paylaşıyoruz. Bunun gündemde olması, bunun konuşuluyor olması önemli. Huzura, barışa, istikrara, demokrasiye ihtiyacı olduğu, askeri yöntemlerin ötesinde diplomasiye, konuşmaya ihtiyaç olduğunu açıklıkla vurguluyoruz.”
‘Dört ülke oturup konuşmalı’
Bölge ülkelerinin ortak sorunları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın fikirsel çerçevesinde İran, Irak, Suriye ve Türkiye var. Bölgenin dört önemli ülkesi. Bölgesel sorunlardan etkilenen dört ülke. Bu dört ülke bir araya gelir, bu konuları tartışır, kendi gündemi, kendi inisiyatifi ile bölgenin sorunlarını çözme yolunda bir çaba gösterir. Bizim istediğimiz şey bu. Yarın öbür gün bölgenin başka ülkeleri gözlemci olarak katılabilir. Buraya katkı sunmak isteyebilirler. Bunlar daha sonraki süreçlerde değerlendirilebilir. Ama bu dört ülkenin bulunduğu yer, konum bakımında şu yaşamış olduğumuz sorunların tamamını yaşıyor. Bunu birbirimizle konuşmayıp gidip başkaları ile konuşmamızın bir anlamı yok. Diyalog bölgede istikrarı, istikrar ekonomik büyümeyi tetikler. Ekonomik büyüme bölgenin zenginleşmesini sağlar” ifadelerini kullandı.
‘Tüm taraflarla görüştük’
Yaptıkları görüşmeler hakkında da bilgi veren Salıcı “Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Meclis Başkanı ve yardımcıları ile görüştük. Ayrıca KDP, KYB, Goran hareketi ile görüştük. Hristiyanları temsilen bakan olan Ulaştırma Bakanı Ano Abdoka ile görüştük. Türkmen Cephesi’nin yetkilileri ile görüştük. Biz kimseyi dışarıda bırakan bir şey yapmadık. Kerkük’e de gittik. Ezidi toplumunun önemli isimleri ile görüştük. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı düşüncesi kapsamında çizmiş olduğumuz çerçeveyi ayrı ayrı hepsine anlattık. Biz görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldık” dedi.
‘Dışişleri Bakanlığı’na rapor sunacağız’
Ziyaret öncesinde gerekli makamları bilgilendirdiklerini belirten Salıcı “Gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdik. Bağdat Büyükelçiliğine, Erbil’deki Başkonsolosluğumuza bilgi verdik. Türkiye’deki Irak Büyükelçiliği’ne bilgi verildi. Biz devlet adabına uygun yapılması gereken şeyleri yaptık. Dışişleri Bakanlığı’na yapmış olduğumuz görüşmelerle ilgili bir rapor verilecek. Orada da Dışişleri Bakanlığı’nın belki bildiği, ama bizce bilmesi gerektiğini düşündüğümüz noktalar ifade edilecek. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış politika anlayışında bir değişiklik yaratır mı? Umarım yaratır. Ama şu anda izlemiş oldukları yol değişmeyeceğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin zikzaklı bir dış politika anlayışı var. Biz daha önce Mısıra’da gittik. Bizi gitmemizden dolayı eleştirdiler. Bugün gördüğümüz gibi Mısırla ilişki kurmak için toplantılar yapılıyor” değerlendirmesini yaptı.
‘Ziyaretler planlanabilir’
CHP’nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerisi kapsamında bundan sonrasında atılacak adımlarla ilgili Salıcı şu ifadeleri kullandı.
“Şu andan planlanmış bir ziyaret yok. Ama bir çerçeve içerisinde bu ziyaretlerin yapılması doğru olanı. Bir tane muhatapla görüşmeyeceksiniz. Dört ülkeyi tarif ediyoruz. Öncelikli olarak Irak’ta bir seçim var. Bu seçimden sonra bir hükümet kurulacak. O hükümet kurulduktan sonra, Bağdat’ta da bir ziyaret yapılabilir. Onun dışındaki ziyaretlerde planlanabilir. Biz CHP’nin Dış Politika perspektifini Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde anlattık. Dört ülke dediğiniz zaman hepsi gündemde, ama hangisi öncelikli olur hangisinde koşullar daha uygun olur bunu şu anda bilme imkanımız yok.”