Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210911/chpnin-ortadogu-turu-surecek-1048822992.html
CHP’nin Ortadoğu turu sürecek
CHP’nin Ortadoğu turu sürecek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erbil ve Kerkük'teki görüşmelerin detaylarını bir grup gazeteciye anlattı. Aralarında Sputnik muhabirinin de... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T13:00+0300
2021-09-11T13:00+0300
politika
suriye
irak
chp
iran
ezidi
kyb
goran
ikyb
kdp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048630210_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_d229df4f60f106029eaefcfa50dc8a37.jpg
CHP 5-8 Eylül tarihleri arasında Erbil ve Kerkük'ü ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında gerçekleşen ziyarette, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyelerinden Nevaf Bilek ve Hasan Eken de yer aldı.Salıcı, Erbil'de başta Mesut Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileri ve siyasi partilerin temsilcileriyle yapılan görüşmenin amacını, aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu bir grup gazeteciye şu sözlerle özetledi:‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı anlattık’‘Dört ülke oturup konuşmalı’Bölge ülkelerinin ortak sorunları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın fikirsel çerçevesinde İran, Irak, Suriye ve Türkiye var. Bölgenin dört önemli ülkesi. Bölgesel sorunlardan etkilenen dört ülke. Bu dört ülke bir araya gelir, bu konuları tartışır, kendi gündemi, kendi inisiyatifi ile bölgenin sorunlarını çözme yolunda bir çaba gösterir. Bizim istediğimiz şey bu. Yarın öbür gün bölgenin başka ülkeleri gözlemci olarak katılabilir. Buraya katkı sunmak isteyebilirler. Bunlar daha sonraki süreçlerde değerlendirilebilir. Ama bu dört ülkenin bulunduğu yer, konum bakımında şu yaşamış olduğumuz sorunların tamamını yaşıyor. Bunu birbirimizle konuşmayıp gidip başkaları ile konuşmamızın bir anlamı yok. Diyalog bölgede istikrarı, istikrar ekonomik büyümeyi tetikler. Ekonomik büyüme bölgenin zenginleşmesini sağlar” ifadelerini kullandı.‘Tüm taraflarla görüştük’Yaptıkları görüşmeler hakkında da bilgi veren Salıcı “Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Meclis Başkanı ve yardımcıları ile görüştük. Ayrıca KDP, KYB, Goran hareketi ile görüştük. Hristiyanları temsilen bakan olan Ulaştırma Bakanı Ano Abdoka ile görüştük. Türkmen Cephesi’nin yetkilileri ile görüştük. Biz kimseyi dışarıda bırakan bir şey yapmadık. Kerkük’e de gittik. Ezidi toplumunun önemli isimleri ile görüştük. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı düşüncesi kapsamında çizmiş olduğumuz çerçeveyi ayrı ayrı hepsine anlattık. Biz görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldık” dedi.‘Dışişleri Bakanlığı’na rapor sunacağız’Ziyaret öncesinde gerekli makamları bilgilendirdiklerini belirten Salıcı “Gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdik. Bağdat Büyükelçiliğine, Erbil’deki Başkonsolosluğumuza bilgi verdik. Türkiye’deki Irak Büyükelçiliği’ne bilgi verildi. Biz devlet adabına uygun yapılması gereken şeyleri yaptık. Dışişleri Bakanlığı’na yapmış olduğumuz görüşmelerle ilgili bir rapor verilecek. Orada da Dışişleri Bakanlığı’nın belki bildiği, ama bizce bilmesi gerektiğini düşündüğümüz noktalar ifade edilecek. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış politika anlayışında bir değişiklik yaratır mı? Umarım yaratır. Ama şu anda izlemiş oldukları yol değişmeyeceğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin zikzaklı bir dış politika anlayışı var. Biz daha önce Mısıra’da gittik. Bizi gitmemizden dolayı eleştirdiler. Bugün gördüğümüz gibi Mısırla ilişki kurmak için toplantılar yapılıyor” değerlendirmesini yaptı.‘Ziyaretler planlanabilir’CHP’nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerisi kapsamında bundan sonrasında atılacak adımlarla ilgili Salıcı şu ifadeleri kullandı.
suriye
irak
iran
ikyb
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1048630210_110:0:1090:735_1920x0_80_0_0_a906cfb723fa02ae4313d26107c2bd97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, irak, chp, iran, ezidi, kyb, goran, ikyb, kdp, irak türkmen cephesi (itc), cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP’nin Ortadoğu turu sürecek

13:00 11.09.2021
© AA / IKBY Başbakanlık OfisiCHP heyeti IKBY'de
CHP heyeti IKBY'de - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA / IKBY Başbakanlık Ofisi
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Erbil ve Kerkük'teki görüşmelerin detaylarını bir grup gazeteciye anlattı. Aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu toplantıda Salıcı bundan sonraki süreçte Bağdat, Tahran ve Şam’a da gidebileceklerini belirtti.
CHP 5-8 Eylül tarihleri arasında Erbil ve Kerkük'ü ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında gerçekleşen ziyarette, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyelerinden Nevaf Bilek ve Hasan Eken de yer aldı.
Salıcı, Erbil'de başta Mesut Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileri ve siyasi partilerin temsilcileriyle yapılan görüşmenin amacını, aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu bir grup gazeteciye şu sözlerle özetledi:

‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı anlattık’

“Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı bugün söylediğimiz bir söz değil. Kurultayda ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin 13’üncü maddesinde Ortadoğu Barış ve İşbirliği var. Bundan öncede genel başkanımız bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu konu ortaya çıkınca komplo teorileri ortaya çıkıyor. Bizim neden gittiğimiz belli. Gittiğimiz zaman ne konuştuğumuz belli. Biz bir işbirliği ve diyalog sürecinin başlaması gerektiğini söylüyoruz. Bölgedeki dört ülkeyi derinden etkileyen sorunlar olduğunu söylüyoruz. Terör gibi, iç savaşlar gibi, sığınmacılar sorunu gibi. Bunlarla ilgili atılan adımların yeterli olmadığı çok aşikar. Bununla ilgili biz bir yol ve fikir ortaya koyuyoruz. Bu fikrimizi de bölgedeki kesimlerle paylaşıyoruz. Bunun gündemde olması, bunun konuşuluyor olması önemli. Huzura, barışa, istikrara, demokrasiye ihtiyacı olduğu, askeri yöntemlerin ötesinde diplomasiye, konuşmaya ihtiyaç olduğunu açıklıkla vurguluyoruz.”

‘Dört ülke oturup konuşmalı’

Bölge ülkelerinin ortak sorunları olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın fikirsel çerçevesinde İran, Irak, Suriye ve Türkiye var. Bölgenin dört önemli ülkesi. Bölgesel sorunlardan etkilenen dört ülke. Bu dört ülke bir araya gelir, bu konuları tartışır, kendi gündemi, kendi inisiyatifi ile bölgenin sorunlarını çözme yolunda bir çaba gösterir. Bizim istediğimiz şey bu. Yarın öbür gün bölgenin başka ülkeleri gözlemci olarak katılabilir. Buraya katkı sunmak isteyebilirler. Bunlar daha sonraki süreçlerde değerlendirilebilir. Ama bu dört ülkenin bulunduğu yer, konum bakımında şu yaşamış olduğumuz sorunların tamamını yaşıyor. Bunu birbirimizle konuşmayıp gidip başkaları ile konuşmamızın bir anlamı yok. Diyalog bölgede istikrarı, istikrar ekonomik büyümeyi tetikler. Ekonomik büyüme bölgenin zenginleşmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

‘Tüm taraflarla görüştük’

Yaptıkları görüşmeler hakkında da bilgi veren Salıcı “Mesut Barzani, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Meclis Başkanı ve yardımcıları ile görüştük. Ayrıca KDP, KYB, Goran hareketi ile görüştük. Hristiyanları temsilen bakan olan Ulaştırma Bakanı Ano Abdoka ile görüştük. Türkmen Cephesi’nin yetkilileri ile görüştük. Biz kimseyi dışarıda bırakan bir şey yapmadık. Kerkük’e de gittik. Ezidi toplumunun önemli isimleri ile görüştük. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı düşüncesi kapsamında çizmiş olduğumuz çerçeveyi ayrı ayrı hepsine anlattık. Biz görüşmelerden olumlu izlenimlerle ayrıldık” dedi.

‘Dışişleri Bakanlığı’na rapor sunacağız’

Ziyaret öncesinde gerekli makamları bilgilendirdiklerini belirten Salıcı “Gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verdik. Bağdat Büyükelçiliğine, Erbil’deki Başkonsolosluğumuza bilgi verdik. Türkiye’deki Irak Büyükelçiliği’ne bilgi verildi. Biz devlet adabına uygun yapılması gereken şeyleri yaptık. Dışişleri Bakanlığı’na yapmış olduğumuz görüşmelerle ilgili bir rapor verilecek. Orada da Dışişleri Bakanlığı’nın belki bildiği, ama bizce bilmesi gerektiğini düşündüğümüz noktalar ifade edilecek. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış politika anlayışında bir değişiklik yaratır mı? Umarım yaratır. Ama şu anda izlemiş oldukları yol değişmeyeceğini gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin zikzaklı bir dış politika anlayışı var. Biz daha önce Mısıra’da gittik. Bizi gitmemizden dolayı eleştirdiler. Bugün gördüğümüz gibi Mısırla ilişki kurmak için toplantılar yapılıyor” değerlendirmesini yaptı.

‘Ziyaretler planlanabilir’

CHP’nin Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı önerisi kapsamında bundan sonrasında atılacak adımlarla ilgili Salıcı şu ifadeleri kullandı.
“Şu andan planlanmış bir ziyaret yok. Ama bir çerçeve içerisinde bu ziyaretlerin yapılması doğru olanı. Bir tane muhatapla görüşmeyeceksiniz. Dört ülkeyi tarif ediyoruz. Öncelikli olarak Irak’ta bir seçim var. Bu seçimden sonra bir hükümet kurulacak. O hükümet kurulduktan sonra, Bağdat’ta da bir ziyaret yapılabilir. Onun dışındaki ziyaretlerde planlanabilir. Biz CHP’nin Dış Politika perspektifini Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde anlattık. Dört ülke dediğiniz zaman hepsi gündemde, ama hangisi öncelikli olur hangisinde koşullar daha uygun olur bunu şu anda bilme imkanımız yok.”
381000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:24Memleket Partisi'nde 'yemek ısmarlama' krizi: 'İnce'nin WhatsApp mesajı tepki çekti'
13:00CHP’nin Ortadoğu turu sürecek
12:50e-Devlet'te yeni uygulama
12:47Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: 'Bu seneki manzarayı arayacağız'
12:28Lavrov, Zelenskiy'in 'Rusya'yla savaş' açıklamasını mizah şovundan repliklere benzetti
12:23Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin nedenini açıkladı
12:15Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız
12:05Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak
11:55MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu
11:47Zerrin Özer: Yaşlı, genç, insan, hayvan, bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor
11:20Genelkurmay: 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:17Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, elektrik faturalarındaki artışın nedenini anlattı
10:57Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi
10:50Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
10:25Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır
10:19Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir
10:11Cinsel saldırı suçundan yargılanan Güney Koreli yazarın savunmasından: 'Şamanlık bana ağır geldi'
09:55Kemal Sunal'ın ailesi, Plato Film'e açtığı davayı kazandı
09:44Bakan Akar: Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk
09:24Dilipak, aşı karşıtı mitingle ilgili konuştu: 100 binden fazla katılım bekliyoruz