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https://tr.sputniknews.com/20210911/cristiano-ronaldo-2-golle-dondu-manchester-united-kazandi-1048828593.html
Cristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı
Cristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı
Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Portekizli oyuncunun 2 gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T19:50+0300
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dünya
cristiano ronaldo
futbol
maç
manchester united
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İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçın 45+2. dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford'da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.Newcastle United, 56. dakikada Manquillo ile beraberliği sağlarken, 62'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ı bir kez daha öne geçirdi. 80. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1'e getiren Manchester ekibi, 90+2'de Lingard'ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı.Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20210818/cristiano-ronaldo-ispanyol-basinindaki-real-madrid-iddialarini-yalanladi-1048113615.html
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cristiano ronaldo, futbol, maç, manchester united

Cristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı

19:50 11.09.2021
© AFP 2021Ronaldo
Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AFP 2021
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Cristiano Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katan Manchester United, Portekizli oyuncunun 2 gol attığı maçta Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 4'üncü haftasında Manchester United, Old Trafford'da Newcastle United'ı konuk etti. Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de başladığı maçın 45+2. dakikasında, Portekizli yıldız sahneye çıktı. Ronaldo, kaydettiği gol ile Old Trafford'da golle döndü ve müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.
Newcastle United, 56. dakikada Manquillo ile beraberliği sağlarken, 62'de bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'ı bir kez daha öne geçirdi. 80. dakikada Bruno Fernandes ile skoru 3-1'e getiren Manchester ekibi, 90+2'de Lingard'ın rakip ağlara gönderdiği top ile birlikte müsabakayı 4-1 kazandı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 10'a yükseltirken, Newcastle United ise 1 puanda kaldı.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2021
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Cristiano Ronaldo, İspanyol basınındaki Real Madrid iddialarını yalanladı
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