https://tr.sputniknews.com/20210911/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-siir-gecesi-etkinligine-katildi-1048829024.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T21:43+0300

2021-09-11T21:43+0300

2021-09-11T21:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan, bir katılımcının kendisine sorduğu "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" ifadeleriyle yanıtladı. Erdoğan ayrıca, etkinlikte 10 ay hapis cezası aldığı Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'Asker Duası' şiirini okuması nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlatarak, "Bundan dolayı aldılar, ne kadar da güzel oldu" dedi.

türkiye

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan