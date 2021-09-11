Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210911/cumhurbaskani-erdogan-genclerle-siir-gecesi-etkinligine-katildi-1048829024.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T21:43+0300
2021-09-11T21:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048809988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b769eaacf4f9b672b84114ec5b36431f.jpg
Erdoğan, bir katılımcının kendisine sorduğu "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" ifadeleriyle yanıtladı. Erdoğan ayrıca, etkinlikte 10 ay hapis cezası aldığı Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'Asker Duası' şiirini okuması nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlatarak, "Bundan dolayı aldılar, ne kadar da güzel oldu" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1048809988_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_3b3856394be349f81c3aa846261bf86e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı

21:43 11.09.2021 (güncellendi: 21:46 11.09.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir dönem var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir dönem var - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı.
Erdoğan, bir katılımcının kendisine sorduğu "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" ifadeleriyle yanıtladı.
Erdoğan ayrıca, etkinlikte 10 ay hapis cezası aldığı Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'Asker Duası' şiirini okuması nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlatarak, "Bundan dolayı aldılar, ne kadar da güzel oldu" dedi.
500000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:19Yavaş: Ankara'da yanan bağımsızlık meşalesi ülkemizi daima aydınlatacak
20:33Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi
20:22Zaharova’dan Rus medyasını hedef alan tacizlere daha sert tepki gösterilmesi çağrısı
19:50Cristiano Ronaldo 2 golle döndü, Manchester United kazandı
19:30BM: Libya'da seçimlerin başarısız olması ülkeyi kaosa sürükleyebilir
19:06ABD'nin 'en çok arananlar listesinde' bulunan Venezüellalı eski general Madrid'de yakalandı
19:01Bursa'da 400 yıllık çınar fırtına nedeniyle devrildi
18:50Zapad-2021 tatbikatında ilk kez Platforma-M savaş robotları kullanıldı
18:29Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz
17:59Akar: Rusya'yla imzalanan mutabakatlara uyuyoruz
17:34Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görevlendirme
17:24Lavrov’dan Katar'ın Afganistan'ı istikrara kavuşturma çabalarına övgü
17:23Rusya’dan ABD’ye terörle mücadele konusundaki ikili diyaloğu yeniden canlandırma önerisi
17:20Rus MiG-31 savaş uçağı, Barent Denizi'nde Norveç'in devriye uçağına önleme yaptı
17:17Kuzey Kutbu’ndaki tatbikatlarda 100 km mesafedeki ‘düşman gemi grubu’ yok edildi
17:15Zaharova: 'Akıllı Oy' uygulamasını geliştiren tüm şirketler Pentagon'la bağlantılı
17:13Putin: Politik kararlara rağmen, Rus milli takımı Olimpiyatlarda başarılı bir performans sergiledi
16:53Bahçeli: Faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz
16:46Datça açıklarında deprem
16:23MÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu