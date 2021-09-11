Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gençlerle Şiir Gecesi' etkinliğine katıldı

Erdoğan, bir katılımcının kendisine sorduğu "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" ifadeleriyle yanıtladı. Erdoğan ayrıca, etkinlikte 10 ay hapis cezası aldığı Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'Asker Duası' şiirini okuması nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlatarak, "Bundan dolayı aldılar, ne kadar da güzel oldu" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 'Gençlerle Şiir Gecesi' programına katıldı.
Erdoğan, bir katılımcının kendisine sorduğu "Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusunu "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum. Şimdi ise şiir gibi bir yaşamımız var" ifadeleriyle yanıtladı.
Erdoğan ayrıca, etkinlikte 10 ay hapis cezası aldığı Ziya Gökalp'in "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'Asker Duası' şiirini okuması nedeniyle aldığı hapis cezasını hatırlatarak, "Bundan dolayı aldılar, ne kadar da güzel oldu" dedi.