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Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Bu terör saldırısını bir kez... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T18:29+0300
2021-09-11T18:31+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
11 eylül
11 eylül saldırıları
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Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından 11 Eylül saldırısının 20'inci yıl dönümüne özel paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıldönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz.11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle işbirliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."
https://tr.sputniknews.com/20210911/sokaklarda-cehennem-atesi-toz-bulutu-ve-kan-golu-11-eylul-saldirilarindan-sonra-new-york-1048818009.html
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abd, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, 11 eylül, 11 eylül saldırıları

Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz

18:29 11.09.2021 (güncellendi: 18:31 11.09.2021)
© AADışişleri Bakanlığı binası Türkiye
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Bu terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından 11 Eylül saldırısının 20'inci yıl dönümüne özel paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıldönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz.
11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle işbirliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."
11 Eylül saldırılarının 19. yıldönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
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Sokaklarda cehennem ateşi, toz bulutu ve kan gölü: 11 Eylül saldırılarından sonra New York
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