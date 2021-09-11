https://tr.sputniknews.com/20210911/disisleri-bakanligi-11-eylul-saldirisini-bir-kez-daha-siddetle-kiniyoruz-1048827823.html

Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: 11 Eylül saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Bu terör saldırısını bir kez... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T18:29+0300

2021-09-11T18:29+0300

2021-09-11T18:31+0300

türkiye

abd

türkiye

rusya dışişleri bakanlığı

11 eylül

11 eylül saldırıları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042756585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a96a820abb9c86ee09cab58e79606a5f.jpg

Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakanlık tarafından 11 Eylül saldırısının 20'inci yıl dönümüne özel paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıldönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz.11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası işbirliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle işbirliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."

https://tr.sputniknews.com/20210911/sokaklarda-cehennem-atesi-toz-bulutu-ve-kan-golu-11-eylul-saldirilarindan-sonra-new-york-1048818009.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, rusya dışişleri bakanlığı, 11 eylül, 11 eylül saldırıları