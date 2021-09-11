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e-Devlet'te yeni uygulama
e-Devlet'te yeni uygulama
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T12:50+0300
2021-09-11T12:50+0300
türkiye
kimlik
içişleri bakanlığı
çocuk
e-devlet
uygulama
özellik
yeni
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısı'nda yapılmasına olanak sağladı. Vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan, velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek.Hizmetten nasıl faydalanılacak?15 yaşını tamamlamayan çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleştirilebilecek. Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kâğıt bedeli yatırılacak, daha sonra kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek.TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor. TCKK değerli kağıt bedelinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılacak.Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS’te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda, TCKK başvurusunda bu fotoğrafın kullanılacak. (Fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte sistemde bulunan bir fotoğraf var ise tercih edilebilmektedir.) Kimlik kartının teslimatı ile ilgili sadece yurtiçi adresi seçilebilecek.
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kimlik, içişleri bakanlığı, çocuk, e-devlet, uygulama, özellik, yeni

e-Devlet'te yeni uygulama

12:50 11.09.2021
© AAKamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak
Kamu kurumlarının personel alımları e-Devlet ile tek noktadan yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısı'nda yapılmasına olanak sağladı.
Vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gitmesine gerek kalmadan, velisi veya vasisi olduğu 15 yaşını tamamlamamış çocuklarının kimlik kartı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Hizmetten nasıl faydalanılacak?

15 yaşını tamamlamayan çocukların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK) başvuruları, velisi ya da vasisi tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza veya mobil imza kullanılarak gerçekleştirilebilecek.
Başvuru işlemine başlamadan önce ilgili değerli kâğıt bedeli yatırılacak, daha sonra kimlik kartı başvurusunun ne amaçla yapıldığı, kimlik kartının hangi adrese ve kime teslim edileceği gibi detaylar seçilerek kimlik kartı başvurusu tamamlanabilecek.
TCKK başvurusu yapılacak çocuğun Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı açık adresinin bulunması gerekiyor. TCKK değerli kağıt bedelinin, başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Başvurusu yapılacak çocuğun, son altı ay içerisinde yapılan TCKK veya pasaport başvurusu neticesinde MERNİS’te kayıtlı fotoğrafı bulunması durumunda, TCKK başvurusunda bu fotoğrafın kullanılacak. (Fotoğraf zorunlu olmamakla birlikte sistemde bulunan bir fotoğraf var ise tercih edilebilmektedir.) Kimlik kartının teslimatı ile ilgili sadece yurtiçi adresi seçilebilecek.
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