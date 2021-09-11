https://tr.sputniknews.com/20210911/elder-yonetim-kurulu-baskani-zaimler-elektrik-faturalarindaki-artisin-nedenini-anlatti-1048821831.html
Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, elektrik faturalarındaki artışın nedenini anlattı
Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, elektrik faturalarındaki artışın nedenini anlattı
Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, bu yıl kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin payının ciddi derecede arttığını söyledi. Zaimler... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T11:17+0300
2021-09-11T11:17+0300
2021-09-11T11:17+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
dolar
ticaret
fatura
fiyat
artış
elektrik faturası
kıvanç zaimler
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Son dönemde elektrik faturalarında yaşanan artış, tartışma konusu oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda elektrik faturalarına ilişkin de açıklama yaptı. Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre fiyatların kesinlikle dağıtım şirketleri tarafından belirlenmediğini belirten Zaimler, “Dağıtım ve tedarik ile görevli şirketler fiyat belirleyemezler, fiyat değişikliği talebinde bulunamazlar, teklif edemezler hatta herhangi bir bedeli keyfi şekilde tüketiciye yansıtamazlar” diye konuştu.Zaimler, faturalardaki artışın nedenlerini şöyle açıkladı: "Temmuzda gelen yüzde 15’lik zam, yaz dönemindeki tüketimdeki artış ve son olarak bazı dönemlerde faturaların okunma süresinin 30 günü aşması. Bu üç ekten bir araya geldiğinde bir çarpan etkisi oluşturuyor. Benim de 180-190 lira gelen aylık faturam 400 lirayı buldu. Ancak son ayda günlük tüketimimin zirve yaptığını gördüm. Tüketici de bunu sorgulamakta haklı. Ama dağıtım şirketlerinin bu artışta bir payı yok. Temel etken enerji üretim maliyetlerindeki, hatta doğalgaz üretim fiyatlarındaki artış.”Enerji maliyetleri“Bu yıl kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğalgaz santrallarının payı ciddi derecede arttı” diyen Zaimler, “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
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elektrik, doğalgaz, dolar, ticaret, fatura, fiyat, artış, elektrik faturası, kıvanç zaimler
Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, elektrik faturalarındaki artışın nedenini anlattı
Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, bu yıl kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin payının ciddi derecede arttığını söyledi. Zaimler, "Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz" dedi.
Son dönemde elektrik faturalarında yaşanan artış, tartışma konusu oldu. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdiği toplantıda elektrik faturalarına ilişkin de açıklama yaptı.
Hürriyet gazetesinden Emre Eser
'in haberine göre
fiyatların kesinlikle dağıtım şirketleri tarafından belirlenmediğini belirten Zaimler, “Dağıtım ve tedarik ile görevli şirketler fiyat belirleyemezler, fiyat değişikliği talebinde bulunamazlar, teklif edemezler hatta herhangi bir bedeli keyfi şekilde tüketiciye yansıtamazlar”
diye konuştu.
Zaimler, faturalardaki artışın nedenlerini şöyle açıkladı: "Temmuzda gelen yüzde 15’lik zam, yaz dönemindeki tüketimdeki artış ve son olarak bazı dönemlerde faturaların okunma süresinin 30 günü aşması. Bu üç ekten bir araya geldiğinde bir çarpan etkisi oluşturuyor. Benim de 180-190 lira gelen aylık faturam 400 lirayı buldu. Ancak son ayda günlük tüketimimin zirve yaptığını gördüm. Tüketici de bunu sorgulamakta haklı. Ama dağıtım şirketlerinin bu artışta bir payı yok. Temel etken enerji üretim maliyetlerindeki, hatta doğalgaz üretim fiyatlarındaki artış.”
Enerji maliyetleri
“Bu yıl kuraklık nedeniyle elektrik üretiminde doğalgaz santrallarının payı ciddi derecede arttı” diyen Zaimler, “Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgaz ile elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.