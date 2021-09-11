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Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak
Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı karşıtlarının kendisiyle ilgili söylediklerine tepki gösterdi. Aşıyla ilgili sözlerinin kimilerince "'Bakın Fatih Altaylı... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T12:05+0300
2021-09-11T12:05+0300
türkiye
fatih altaylı
tepki
koronavirüsle mücadele
aşı karşıtlığı
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Aptala kızılmaz' başlıklı yazısında aşı karşıtlarına tepki gösterdi.Sözlerine "Dikkat çekmek isteyen işsiz doktorlar, ürün satmak isteyen tüccar doktorlar, meşhur olmak isteyen aylak doktorlar. Bunların alayı aşı karşıtlığı ipine sarıldılar. Ve haliyle bana saldırıyorlar. Ve ben de bunlara kızıyordum. Ama vazgeçtim" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:"Çünkü belli ki kızmaya değecek bir zeka düzeyleri yok. Bu kadar düşük bir zekaya kızılmaz. Geçen gün 'Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor' dedim. Bu salaklar bu cümleden şunu çıkardı: 'Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı.' O cümleden bunu anlayan ahmak değildir de nedir!Çok açık biçimde diyorum ki, 'Kardeş biz aşı oldukça siz daha da tehlike altına giriyorsunuz. Çünkü aşı olanlar hastalanmadan bir süre taşıyıcı olabiliyorlar. Bu da siz aşısızların bulaşa maruz kalma ve varyantlar nedeniyle ölme riskinizi arttırıyor.' Bu sözde hekim bozuntuları 'Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu.' diyor. Bakın bunların dinleyerek aşı olmaktan imtina eden yurttaşlarımız. Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak. Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz. Lütfen bilimin ve bilginin peşinden koşun. Ne okuduğunu anlamaktan aciz zavallıların değil. Bakın ben onlara kızacak kadar değer vermiyorum siz canınızı emanet ediyorsunuz. Yapmayın."
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fatih altaylı, tepki, koronavirüsle mücadele, aşı karşıtlığı

Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak

12:05 11.09.2021
© Fotoğraf : TwitterFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı karşıtlarının kendisiyle ilgili söylediklerine tepki gösterdi. Aşıyla ilgili sözlerinin kimilerince "'Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı" diye yorumlandığını belirten Altaylı, "Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Aptala kızılmaz' başlıklı yazısında aşı karşıtlarına tepki gösterdi.
Sözlerine "Dikkat çekmek isteyen işsiz doktorlar, ürün satmak isteyen tüccar doktorlar, meşhur olmak isteyen aylak doktorlar. Bunların alayı aşı karşıtlığı ipine sarıldılar. Ve haliyle bana saldırıyorlar. Ve ben de bunlara kızıyordum. Ama vazgeçtim" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:
"Çünkü belli ki kızmaya değecek bir zeka düzeyleri yok. Bu kadar düşük bir zekaya kızılmaz. Geçen gün 'Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor' dedim. Bu salaklar bu cümleden şunu çıkardı: 'Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı.' O cümleden bunu anlayan ahmak değildir de nedir!
Çok açık biçimde diyorum ki, 'Kardeş biz aşı oldukça siz daha da tehlike altına giriyorsunuz. Çünkü aşı olanlar hastalanmadan bir süre taşıyıcı olabiliyorlar. Bu da siz aşısızların bulaşa maruz kalma ve varyantlar nedeniyle ölme riskinizi arttırıyor.' Bu sözde hekim bozuntuları 'Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu.' diyor.
Bakın bunların dinleyerek aşı olmaktan imtina eden yurttaşlarımız. Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak. Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz. Lütfen bilimin ve bilginin peşinden koşun. Ne okuduğunu anlamaktan aciz zavallıların değil. Bakın ben onlara kızacak kadar değer vermiyorum siz canınızı emanet ediyorsunuz. Yapmayın."
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