https://tr.sputniknews.com/20210911/fatih-altayli-bunlar-cahil-bunlar-okudugunu-anlamaktan-aciz-bunlar-salak-1048822434.html

Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak

Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, aşı karşıtlarının kendisiyle ilgili söylediklerine tepki gösterdi. Aşıyla ilgili sözlerinin kimilerince "'Bakın Fatih Altaylı... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T12:05+0300

2021-09-11T12:05+0300

2021-09-11T12:05+0300

türkiye

fatih altaylı

tepki

koronavirüsle mücadele

aşı karşıtlığı

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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Aptala kızılmaz' başlıklı yazısında aşı karşıtlarına tepki gösterdi.Sözlerine "Dikkat çekmek isteyen işsiz doktorlar, ürün satmak isteyen tüccar doktorlar, meşhur olmak isteyen aylak doktorlar. Bunların alayı aşı karşıtlığı ipine sarıldılar. Ve haliyle bana saldırıyorlar. Ve ben de bunlara kızıyordum. Ama vazgeçtim" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:"Çünkü belli ki kızmaya değecek bir zeka düzeyleri yok. Bu kadar düşük bir zekaya kızılmaz. Geçen gün 'Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor' dedim. Bu salaklar bu cümleden şunu çıkardı: 'Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı.' O cümleden bunu anlayan ahmak değildir de nedir!Çok açık biçimde diyorum ki, 'Kardeş biz aşı oldukça siz daha da tehlike altına giriyorsunuz. Çünkü aşı olanlar hastalanmadan bir süre taşıyıcı olabiliyorlar. Bu da siz aşısızların bulaşa maruz kalma ve varyantlar nedeniyle ölme riskinizi arttırıyor.' Bu sözde hekim bozuntuları 'Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu.' diyor. Bakın bunların dinleyerek aşı olmaktan imtina eden yurttaşlarımız. Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak. Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz. Lütfen bilimin ve bilginin peşinden koşun. Ne okuduğunu anlamaktan aciz zavallıların değil. Bakın ben onlara kızacak kadar değer vermiyorum siz canınızı emanet ediyorsunuz. Yapmayın."

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fatih altaylı, tepki, koronavirüsle mücadele, aşı karşıtlığı