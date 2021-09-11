https://tr.sputniknews.com/20210911/genelkurmay-28-subat-davasinda-hukum-giyen-13-emekli-generalin-rutbeleri-sokuldu-1048821963.html

Genelkurmay: 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

Genelkurmay: 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü

Genelkurmay Personel Başkanlığı, 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T11:20+0300

2021-09-11T11:20+0300

2021-09-11T11:32+0300

genelkurmay

genelkurmay başkanlığı

çevik bir

çetin doğan

ilhan kılıç

rütbe

türkiye

28 şubat

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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 1997'de yaşanan askeri müdahale ile ilgili davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi.Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu'nun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında TSK'dan çıkarma işlemi yaptı.Rütbesi sökülen generallerBuna göre emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü.Genelkurmay Personel Başkanlığı, rütbesi sökülecek isimler arasında yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanı Korgeneral Hakkı Kılınç'a ilişkin yazıyı da İçişleri Bakanlığına yönlendirdi.Personel Başkanlığının Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği 9 Eylül tarihli yazıda rütbelerin sökülmesine ilişkin idari işlemin, sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararına istinaden yapıldığı belirtildi.

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genelkurmay, genelkurmay başkanlığı, çevik bir, çetin doğan, ilhan kılıç, rütbe, 28 şubat