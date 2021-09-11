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Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görevlendirme
Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görevlendirme
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T17:34+0300
2021-09-11T17:34+0300
2021-09-11T17:33+0300
türkiye
spor
a milli futbol takımı
hamit altıntop
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Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinin sona ermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
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spor, a milli futbol takımı, hamit altıntop
Hamit Altıntop'a A Milli Takım'da yeni görevlendirme
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
Şenol Güneş'in
A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinin sona ermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.