https://tr.sputniknews.com/20210911/imamoglu-2050-yili-icin-net-sifir-karbon-hedefi-koymus-bulunmaktayiz-1048817830.html

İmamoğlu: 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız

İmamoğlu: 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız ve bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T02:36+0300

2021-09-11T02:36+0300

2021-09-11T02:36+0300

türkiye

karbon salımı

ekrem imamoğlu

iklim krizi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan C40 yöneticileri ve Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.Toplantıda konuşan İmamoğlu, IPCC’nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) kısa bir süre önce yayınladığı rapora göre; ortak bir şekilde eyleme geçilmediği takdirde, sel veya orman yangınları gibi iklim afetlerinin dünyanın “yeni normali” olacağına vurgu yaptı. İmamoğlu, “Türkiye’de bizler, maalesef geçtiğimiz yaz aylarında bu trajik afetlerden payımızı aldık” dedi. Çin’in karbon nötrlüğünü sürdürülebilir kalkınma planına entegre etmesinin iyimser bir gelişme olduğunu altını çizen İmamoğlu, “Araştırmalara göre Çin’de, hızlı bir kentleşme sürecinden geçen bölgelerde, iklim risklerinin görülme ihtimali daha fazladır. Bu da bizlere, Çinli belediye başkanlarının büyük iklim hedefleri koymaya öncülük etmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye’de veya dünyanın pek çok yerinde de durum farklı değil. Bu bağlamda, şehirlerin iklim eylemlerini hızlandırmak üzere birbirleriyle aktif bir şekilde iş birliği yapma sorumlulukları olduğuna inanıyoruz” dedi.“İstanbul’da attığımız her adımda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya ve iklim eylemlerini her alanda yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz” bilgisini paylaşan İmamoğlu, “2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız ve bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. COP26 (Taraflar Konferansı) yolunda, şehirlerin yerel düzeydeki iş birliğini geliştirerek ivme yaratmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, İstanbul hem C40 şehirleriyle hem de Çin’deki şehirlerle iş birliğine hazırdır. Bugün burada bulunan herkese katkılarından ötürü teşekkür eder, yakın gelecekte beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmek isterim” diye konuştu.

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karbon salımı, ekrem imamoğlu, iklim krizi