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İtalya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısı 10 milyondan fazla
İtalya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısı 10 milyondan fazla
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabilecek 53 milyonu aşkın nüfus içinde 10 milyondan fazla kişinin henüz ilk doz aşıyı dahi olmadığı... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T22:38+0300
2021-09-11T22:38+0300
koronavirüs
italya
koronavirüs
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Başbakanlığın Kovid-19 aşılama kampanyasının gidişatına dair açıkladığı haftalık raporu, 12 yaş üzeri 53 milyonu aşkın nüfus içinde 10 milyondan fazla kişinin henüz ilk doz aşı dahi olmadığını ortaya koydu.Raporda, 50 yaş üzerindeki 3,5 milyonun kişinin, 20-49 yaş aralığında 5 milyondan fazla kişinin ve 12-19 yaş aralığındaki 1,7 milyon gencin, henüz aşının ilk dozunu dahi yaptırmadığı kaydedildi.Diğer yandan, ülkede aşılanması tamamlanmamış halen çok sayıda kişi olmasına karşın İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) Kovid-19 aşılarına ilişkin son raporu, tam aşılı kişilerde enfeksiyon riskinde güçlü bir düşüş olduğunu gösterdi.Aşılaması tamamlanan kişilerin yoğun bakım ünitesine kaldırılma ve ölüm riskinin yüzde 96 oranında düştüğü belirtildi.Raporda, son 30 günde aşısızların hastaneye yatış oranının, aşılaması tamamlanmış kişilere göre yaklaşık 9 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.Ayrıca yine son 30 günde 80 yaş üstünde aşılaması tamamlanmış kişilerin, yoğun bakıma kaldırılma oranının, aşılanmamış olanlara göre 13 kat, ölüm riskinin ise 15 kat daha düşük olduğu bildirildi.80 milyon 676 bin 635 doz aşı uygulandıKovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 676 bin 635 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 765 bin 635 oldu.Bugünkü sayıların ardından ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 73,63'ünün aşılaması tamamlanmış oldu.Kovid-19 can almaya devam ediyorSağlık Bakanlığının bugün açıkladığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 333 bin 741 testte 5 bin 193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 601 bin 749'a ulaştı.Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 127 bin 626’ya geriledi.İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 artarak 129 bin 885'e yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 5 bin 997 artışla 4 milyon 344 bin 238'e ulaştı.
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italya, koronavirüs

İtalya'da koronavirüs aşısı yaptırmayanların sayısı 10 milyondan fazla

22:38 11.09.2021
© REUTERS / Flavio Lo Scalzoİtalya - koronavirüs - Kovid-19 - salgın
İtalya - koronavirüs - Kovid-19 - salgın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabilecek 53 milyonu aşkın nüfus içinde 10 milyondan fazla kişinin henüz ilk doz aşıyı dahi olmadığı belirtildi.
Başbakanlığın Kovid-19 aşılama kampanyasının gidişatına dair açıkladığı haftalık raporu, 12 yaş üzeri 53 milyonu aşkın nüfus içinde 10 milyondan fazla kişinin henüz ilk doz aşı dahi olmadığını ortaya koydu.
Raporda, 50 yaş üzerindeki 3,5 milyonun kişinin, 20-49 yaş aralığında 5 milyondan fazla kişinin ve 12-19 yaş aralığındaki 1,7 milyon gencin, henüz aşının ilk dozunu dahi yaptırmadığı kaydedildi.
Diğer yandan, ülkede aşılanması tamamlanmamış halen çok sayıda kişi olmasına karşın İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) Kovid-19 aşılarına ilişkin son raporu, tam aşılı kişilerde enfeksiyon riskinde güçlü bir düşüş olduğunu gösterdi.
Aşılaması tamamlanan kişilerin yoğun bakım ünitesine kaldırılma ve ölüm riskinin yüzde 96 oranında düştüğü belirtildi.
Raporda, son 30 günde aşısızların hastaneye yatış oranının, aşılaması tamamlanmış kişilere göre yaklaşık 9 kat daha yüksek olduğu kaydedildi.
Ayrıca yine son 30 günde 80 yaş üstünde aşılaması tamamlanmış kişilerin, yoğun bakıma kaldırılma oranının, aşılanmamış olanlara göre 13 kat, ölüm riskinin ise 15 kat daha düşük olduğu bildirildi.

80 milyon 676 bin 635 doz aşı uygulandı

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 80 milyon 676 bin 635 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 39 milyon 765 bin 635 oldu.
Bugünkü sayıların ardından ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 73,63'ünün aşılaması tamamlanmış oldu.

Kovid-19 can almaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 333 bin 741 testte 5 bin 193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 601 bin 749'a ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 127 bin 626’ya geriledi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 57 artarak 129 bin 885'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 5 bin 997 artışla 4 milyon 344 bin 238'e ulaştı.
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