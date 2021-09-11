Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210911/kadinlara-para-verip-falakaya-yatiran-adamin-esi-konustu-digerlerinden-haberim-yoktu-1048824974.html
Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın eşi konuştu: Diğerlerinden haberim yoktu
Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın eşi konuştu: Diğerlerinden haberim yoktu
Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin eşi... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T14:44+0300
2021-09-11T14:44+0300
türkiye
kayseri
ifade
para
falaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048658447_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_33f049e0ab10297cd36be53aa07b5420.jpg
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağıran ve gözlerini uyku bankadı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatılan kardocu Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesi yer ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin şunları söylediğini aktardı:"Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim."Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.
türkiye
kayseri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1048658447_0:0:800:601_1920x0_80_0_0_c3a1eb6bf79c270b848d108a7fc3d96f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kayseri, ifade, para, falaka

Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın eşi konuştu: Diğerlerinden haberim yoktu

14:44 11.09.2021
© DHAKadınları falakaya yatıran kargo çalışanı, Kayseri
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanı, Kayseri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
Abone ol
Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı. H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu" dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağıran ve gözlerini uyku bankadı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatılan kardocu Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesi yer ortaya çıktı.
Demirören Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin şunları söylediğini aktardı:
"Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim."
Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.
022010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:44Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın eşi konuştu: Diğerlerinden haberim yoktu
14:26İmamoğlu: Kul hakkı yiyorlar, hesap veremeyecekler
14:19Putin, başkentlilerin Moskova Günü'nü kutladı: Moskova değişiyor ancak eşsizliğini koruyor
14:12'Taban puanın altında öğrenci yerleştirildi' iddiasına soruşturma
14:03Rusya'da 18 bin 891 yeni vaka görüldü, iki doz aşı olanların sayısı 40 milyona dayandı
13:53MetroPOLL anketi: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
13:24Memleket Partisi'nde 'yemek ısmarlama' krizi: 'İnce'nin WhatsApp mesajı tepki çekti'
13:00CHP’nin Ortadoğu turu sürecek
12:50e-Devlet'te yeni uygulama
12:47Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: 'Bu seneki manzarayı arayacağız'
12:28Lavrov, Zelenskiy'in 'Rusya'yla savaş' açıklamasını mizah şovundan repliklere benzetti
12:23Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin nedenini açıkladı
12:15Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız
12:05Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak
11:55MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu
11:47Zerrin Özer: Yaşlı, genç, insan, hayvan, bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor
11:20Genelkurmay: 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:17Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, elektrik faturalarındaki artışın nedenini anlattı
10:57Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi
10:50Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir