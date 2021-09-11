Kadınlara para verip falakaya yatıran adamın eşi konuştu: Diğerlerinden haberim yoktu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağıran ve gözlerini uyku bankadı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatılan kardocu Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesi yer ortaya çıktı.Demirören Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin şunları söylediğini aktardı:"Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim."Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.
Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı. H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu" dedi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağıran ve gözlerini uyku bankadı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatılan kardocu Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesi yer ortaya çıktı.
Demirören Haber Ajansı (DHA), olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin şunları söylediğini aktardı:
"Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim."
Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.