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Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a çarptı: 1'i polis 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a çarptı: 1'i polis 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 1'i polis 3 kardeş yaşamını yitirdi 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T02:04+0300
2021-09-11T02:04+0300
2021-09-11T02:04+0300
türkiye
kahramanmaraş
kaza
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Kaza Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydan geldi.Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde önünde seyreden Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'a arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut, olay yerinde hayatını kaybetti.Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a çarptı: 1'i polis 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 1'i polis 3 kardeş yaşamını yitirdi
Kaza Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydan geldi.
Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde önünde seyreden Abidin M'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut, olay yerinde hayatını kaybetti.
Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Denizli Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.