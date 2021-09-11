https://tr.sputniknews.com/20210911/kamcatka-yarimadasi-yakinlarinda-kiyiya-vurmus-kambur-balina-bulundu-1048819926.html

Kamçatka yarımadası yakınlarında kıyıya vurmuş kambur balina bulundu

Kamçatka yarımadası yakınlarında kıyıya vurmuş kambur balina bulundu

Rusya’nın Kamçatka yarımadasının doğusunda, Komandor Adaları’nda bulunan Komandor Doğa Koruma Alanı’nın çalışanları kıyıya vurmuş 13 metrelik bir kambur balina... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T05:42+0300

2021-09-11T05:42+0300

2021-09-11T08:35+0300

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rusya

kamçatka

kambur balina

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Kamçatka yarımadası yakınlarındaki Komandor Adaları’nda kıyıya vurmuş bir kambur balina bulundu.Koruma alanının internet sitesinden yapılan açıklamada uzmanların balinanın cesedini ölçtüğü ve araştırma yapmak için üzerinden numuneler aldığı belirtildi.Rusya hükümetnin resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta’ya göre, Komandor Adaları kıyılarında ölü balinaların bulunması pek de nadir rastlanan bir durum değil ve kıyılarda ölü balinalara her yıl rastlanabiliyor. Gelgitler öldükten sonra balinaları nüfus yoğunluğu düşük bu bölgeye sürüklüyor.Komandor Adaları’nın ana yerleşim yeri olan Nikolskoye’de nüfus binden daha az.Kambur balinalar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor.

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rusya, kamçatka, kambur balina