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Kamçatka yarımadası yakınlarında kıyıya vurmuş kambur balina bulundu
Kamçatka yarımadası yakınlarında kıyıya vurmuş kambur balina bulundu
Rusya’nın Kamçatka yarımadasının doğusunda, Komandor Adaları’nda bulunan Komandor Doğa Koruma Alanı’nın çalışanları kıyıya vurmuş 13 metrelik bir kambur balina... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T05:42+0300
2021-09-11T08:35+0300
dünya
rusya
kamçatka
kambur balina
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Kamçatka yarımadası yakınlarındaki Komandor Adaları’nda kıyıya vurmuş bir kambur balina bulundu.Koruma alanının internet sitesinden yapılan açıklamada uzmanların balinanın cesedini ölçtüğü ve araştırma yapmak için üzerinden numuneler aldığı belirtildi.Rusya hükümetnin resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta’ya göre, Komandor Adaları kıyılarında ölü balinaların bulunması pek de nadir rastlanan bir durum değil ve kıyılarda ölü balinalara her yıl rastlanabiliyor. Gelgitler öldükten sonra balinaları nüfus yoğunluğu düşük bu bölgeye sürüklüyor.Komandor Adaları’nın ana yerleşim yeri olan Nikolskoye’de nüfus binden daha az.Kambur balinalar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor.
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rusya, kamçatka, kambur balina

Kamçatka yarımadası yakınlarında kıyıya vurmuş kambur balina bulundu

05:42 11.09.2021 (güncellendi: 08:35 11.09.2021)
© AFP 2021 / DON EMMERTKambur balina
Kambur balina - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AFP 2021 / DON EMMERT
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Rusya’nın Kamçatka yarımadasının doğusunda, Komandor Adaları’nda bulunan Komandor Doğa Koruma Alanı’nın çalışanları kıyıya vurmuş 13 metrelik bir kambur balina buldu.
Kamçatka yarımadası yakınlarındaki Komandor Adaları’nda kıyıya vurmuş bir kambur balina bulundu.

Koruma alanının internet sitesinden yapılan açıklamada uzmanların balinanın cesedini ölçtüğü ve araştırma yapmak için üzerinden numuneler aldığı belirtildi.

Rusya hükümetnin resmi gazetesi Rossiyskaya Gazeta’ya göre, Komandor Adaları kıyılarında ölü balinaların bulunması pek de nadir rastlanan bir durum değil ve kıyılarda ölü balinalara her yıl rastlanabiliyor. Gelgitler öldükten sonra balinaları nüfus yoğunluğu düşük bu bölgeye sürüklüyor.
Komandor Adaları’nın ana yerleşim yeri olan Nikolskoye’de nüfus binden daha az.
Kambur balinalar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altındaki türler arasında yer alıyor.
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