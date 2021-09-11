https://tr.sputniknews.com/20210911/kuran-kursunda-olen-halit-yavuzun-babasi-konustu-bizimle-uzlasmak-istediler-1048816674.html

Kuran kursunda ölen Halit Yavuz'un babası konuştu: Bizimle uzlaşmak istediler

Kuran kursunda ölen Halit Yavuz'un babası konuştu: Bizimle uzlaşmak istediler

Kuran kursunda ölen ve 'intihar etti' denilen 12 yaşındaki Mehmet Halit Yavuz'la ilgili yürütülen soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. Baba Ethem Yavuz... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T00:52+0300

2021-09-11T00:52+0300

2021-09-11T00:52+0300

türkiye

muş

cami

kuran kursu

imam

ölüm

cenaze

soruşturma

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12 yaşındaki Yavuz’un Kuran kursundaki ölümünün ardından dosyaya getirilen gizlilik kararı nedeniyle pek çok soru yanıt bekliyor.Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Yavuz’un ölümünden sonra babası Ethem Yavuz ilk kez konuştu. Baba Yavuz, çocuğunun ölümünde şüphe duyduğu kurs hocalarından M.Ç.’nin ailesinin kendilerini arayarak uzlaşmak istediklerini söyledi.Yavuz’un kursun tuvaletinin kapısına kemerle asılı olarak bulunması birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Yavuz’un ölümünden sonra Muş’ta bulunan herhangi bir yetkili kurum açıklama yapmadı. Olayın meydana geldiği Karşıyaka Kuran Kursu yetkilileri de kamuoyuna açıklama yapmadı. Savcılık ise dosyaya gizlilik kararı getirdi. 1 kişi gözaltındaYavuz’un ölümünden sonra şu ana kadar sadece bir kişi gözaltına alındı. Bu kişinin de kursun hocalarından M.Ç. olduğu ortaya çıktı. Ancak savcılık bugüne kadar Yavuz ailesinin ifadesine başvurmadı. Yavuz’un babası Ethem Yavuz ise olaydan bir buçuk ay sonra ilk kez açıklamalarda bulundu. Baba Yavuz, gözaltına alınan M.Ç.’nin ailesinin kendisini arayarak uzlaşmak istediğini söyledi.Yavuz şunları söyledi:“1 buçuk aydır kimse bize bilgi vermiyor. İfademizi bile almadılar. Oğlum öldüğünde sadece kurstan birileri gelip ‘başınız sağ olsun’ dedi ve gitti. Müftülük, Kuran kursu, yetkililer… Hiç kimse oğlumun neden öldüğünü, başına ne geldiğini anlatmadı. Kursta ders veren M.Ç.’nin ailesi bizi arayarak uzlaşmak istediklerini söyledi. Ailesi bizimle barışmaya gelmek istedi fakat ben izin vermedim. Bu kişinin ailesini de tanıyoruz.”'Kimler suçluysa cezalandırılsın istiyorum'Oğlunun başına ne geldiğini öğrenmek için defalarca İçişleri Bakanlığı’nı, Adalet Bakanlığı’nı arayan ancak yanıt alamayan Yavuz yetkililere şu çağrıda bulunuyor: “Çocuğum neden öldü? Bu soruya yanıt verin. Çocuğumun ölümüyle ilgili açılan soruşturma kapsamında kimler, ne ifade verdi bilmek istiyorum. Randevu talep ettiğim hiçbir bakanlık yanıt vermiyor. Artık kime ne diyeceğimi bilmiyorum. Allah rızası için sesimi duyun. Bu konuyu kim çözecekse Allah rızası için çözsün. Ben ölen bir çocuğun babası olarak oğlumun başına ne geldiğini öğrenmek istiyorum. Kimler suçluysa cezalandırılsın istiyorum."Ne olmuştu?Muş Merkez Karşıyaka Kuran Kursu'nda 3 Temmuz tarihinde 12 yaşındaki M.H.Y. isimli bir çocuk kemeriyle tuvalet kapısının koluna asılmış bir şekilde bulundu. Olayın ardından Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, burada kalbi tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Yavuz, 10 gün sonra hastanede vefat etti. Diyarbakır’da yaşayan Yavuz’un ailesi ise kendilerine olayın intihar olduğu yönünde bilgi verildiğini söyleyerek oğullarının bunu yapabilecek bir çocuk olmadığını söyledi. Bunun üzerine açılan soruşturmaya ise 1 gün sonra gizlilik kararı getirildi.

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muş, cami, kuran kursu, imam, ölüm, cenaze, soruşturma