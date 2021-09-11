https://tr.sputniknews.com/20210911/kuzey-kutbundaki-tatbikatlarda-100-km-mesafedeki-dusman-gemi-grubu-yok-edildi-1048827073.html

Kuzey Kutbu’ndaki tatbikatlarda 100 km mesafedeki ‘düşman gemi grubu’ yok edildi

Kuzey Kutbu’ndaki tatbikatlarda 100 km mesafedeki ‘düşman gemi grubu’ yok edildi

‘BAL’ kıyı füze savunma sistemi birlikleri ve Fedor Uşakov muhribinin, Barents Denizi kıyılarından yaklaşık 100 kilometre mesafedeki simüle edilmiş düşman gemi... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T17:17+0300

2021-09-11T17:17+0300

2021-09-11T17:16+0300

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Rusya Kuzey Filosunun Arktik bölgesinde başlattığı tatbikatlar çerçevesinde, ‘BAL’ kıyı füze savunma sistemi birlikleri ve Fedor Uşakov muhribinin, Barents Denizi kıyılarından yaklaşık 100 kilometre mesafedeki simüle edilmiş düşman gemi gruplarını imha ettiği belirtildi.Rusya Kuzey Filosunun basın servisinden yapılan açıklamada, “BAL kıyı füze savunma sistemi birlikleri ve Fedor Uşakov muhribi, Barents Denizi kıyılarından yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki simüle edilmiş hedeflere füze saldırısı düzenledi. Objektif kontrollere göre, ateşlenen gemisavar seyir füzeleri deniz hedeflerini başarıyla vurdu” denildi.Açıklamada ayrıca, Amiral Kasatonov fırkateyni mürettebatı ve ‘Bastion' kıyı füze sistemleri personelinin elektronik fırlatma ile füze saldırısının belirlenmesi ve hedeflenmesi üzerinde çalıştıkları belirtilerek, füze fırlatma alanının sivil gemi ve hava araçlarına kapatıldığı kaydedildi.

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