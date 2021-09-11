https://tr.sputniknews.com/20210911/lavrov-zelenskiyin-rusyayla-savas-aciklamasini-mizah-sovundan-repliklere-benzetti-1048822887.html

Lavrov, Zelenskiy'in 'Rusya'yla savaş' açıklamasını mizah şovundan repliklere benzetti

Lavrov, Zelenskiy'in 'Rusya'yla savaş' açıklamasını mizah şovundan repliklere benzetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya'yla topyekün savaşa girme olasılığımız var" açıklaması yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T12:28+0300

2021-09-11T12:28+0300

2021-09-11T12:28+0300

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sergey lavrov

mizah

vladimir zelenskiy

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'Bütün Rusya-2021' Çağdaş Gazetecilik Forumu'na katılan Lavrov, konuyla ilgili bir soru üzerine komedyenlik yaptığı dönemde KVN'in skeçlerinde rol alan Zelenskiy'in 'espritüel' yaklaşımına dikkat çekti.Bu tür yorumların dikkate bile alınmaması gerektiğini ve Rusya'nın tamamen Rus düşmanlığıyla dolu bu tür açıklamalara alışkın olduğunu kaydeden Lavrov, "Ancak ben burada KVN'in repliklerini görüyorum. Belki de seçmenlerinin kalbini bu şekilde fethetmesi gerekiyordur. Eğer başka yöntemleri kalmadıysa, bu üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.Kiev'de YES Brainstorming Forumu'nda moderatörün Rusya'yla savaş olasılığı konusunda yönelttiği bir soru karşısında Zelenskiy, "Mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bir potansiyel mevcut. Bu, Rusya'nın en büyük hatası olacak ve bunun ardından Rusya, Ukrayna, Belarus arasında hiçbir zaman komşuluk olmayacak" yanıtını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210910/zelenskiy-rusyayla-topyekun-savasa-girme-olasiligimiz-var-1048792327.html

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