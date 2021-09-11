Lavrov’dan Katar'ın Afganistan'ı istikrara kavuşturma çabalarına övgü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşme sırasında, Rusya’nın Katar'ın Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarını takdir ettiğini belirtti.Lavrov, “Katar'ın Afganistan'daki durumun normalleşmesine yardımcı olma çabalarını izliyoruz ve takdir ediyoruz” dedi.Rusya’nın da bu konudaki çabalarına vurgu yapan Lavrov, “Sizin gibi biz de Afgan taraflarına, aralarındaki mevcut çelişkilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Katar'ın Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarını takdir ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşme sırasında, Rusya’nın Katar'ın Afganistan'daki durumu istikrara kavuşturma çabalarını takdir ettiğini belirtti.
Lavrov, “Katar'ın Afganistan'daki durumun normalleşmesine yardımcı olma çabalarını izliyoruz ve takdir ediyoruz” dedi.
Rusya’nın da bu konudaki çabalarına vurgu yapan Lavrov, “Sizin gibi biz de Afgan taraflarına, aralarındaki mevcut çelişkilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.