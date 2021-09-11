Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210911/marmara-denizinde-450-farkli-nokta-musilaj-incelemesi-bu-seneki-manzarayi-arayacagiz-1048823238.html
Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: 'Bu seneki manzarayı arayacağız'
Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: 'Bu seneki manzarayı arayacağız'
Gemiyle açılan araştırmacılar 200 istasyon ve 450 farklı noktada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kirlilik dışında çarpıcı tespitler yapıldı. Proje... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T12:47+0300
2021-09-11T12:47+0300
yaşam
istanbul
marmara denizi
uyarı
müsilaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048823213_0:0:952:537_1920x0_80_0_0_afb7524f39ab1e8c7ccb77812fd8c9c0.jpg
Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen Marmara Çevresel İzleme Projesi (MAREM) kapsamında Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada araştırma yapıldı.28 Ağustos'ta Tekirdağ Mürefte Limanı'ndan başlayan çalışmalar 4 Eylül tarihinde tamamlandı. Çalışmada müsilajın oluşumu, son durumu ve ekosisteme bıraktığı etkiler araştırıldı. Bu kapsamda Marmara Denizi'nin her yeri inceleme altında alındı.Çalışmaya MAREM Proje Lideri Hidrobiyolog Levent Artüz, MAREM Proje Koordinatörü Bülent Artüz, Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Dumrul Gülen, Prof. Dr, Celal Kurtuluş Buruk ve Dr. öğretim üyesi Aydın Dönmez katıldı. Levent Artüz, çalışma sonuçlarını açıkladı. Artüz, "Müsilaj durumunun vahametinden dolayı Tekirdağ bölgesinde bir izleme istasyonu kurmaya çalışıyoruz. Müsilajın farklı safhaları var. Temmuz ayında biz müsilajın örtü safhası ile ilgileniyorduk. Ancak müsilaj kaybolmadı. Marmara Denizi'nde müsilaj duruyor ama şekli farklı. Doğal olarak ufak bir kısmı bakteriyolojik olarak parçalanıyor. Ama bu kadar büyük bir kitleyi parçalayacak bakteriler ileride ikinci bir sorunu yaratacaktır. Çünkü müsilaj yok olduğunda geriye çok ciddi bir bakteri biyokütlesi kalacak" diye konuştu.'Marmara Denizi'nde renk değişimleri başladı'Müsilaj için hazırlanan eylem planının henüz altının doldurulmadığını belirten Artüz, "Marmara Denizi'nde renk değişimleri de başladı. Marmara Denizi artık deniz rengi değil, gri bir renk oldu. Mesela son 15 senedir örneklediğimiz istasyonlar var. Onlardan biri de Marmara Denizi'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin istasyonu. 2018 yılında bu istasyonda 200'e yakın tür tespit edilirken, bu sene yapılan çalışmada 21 adet farklı tür tespit edildi" dedi.Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin tamamen dibe vurmuş durumda olduğunu vurgulayan Hidrobiyolog Levent Artüz, "Marmara Denizi'ni canlıların neredeyse yaşamadığı bir ortam olarak adlandırabiliriz. Bir de normal kirlenmenin dışında çok ciddi renk değişimleri söz konusu. Şu an Marmara Denizi yıkılmış bir bina gibi. Ancak sorun müsilaj değil asıl sorun Marmara Denizi'nin kirletiliyor olması" sözlerini kullandı.'Sorun müsilaj değil, sorun Marmara Denizi'nin su kütlesinin kirli olması'Hidrobiyolog Levent Artüz, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu seneki manzarayı arayacağız, bundan sonraki felaket müsilajı arttıracak nitelikte olacak. Balıkçılık sezonu açıldı. O kadar uzun bir av yasağından sonra neredeyse sıfır balığa sahibiz. Marmara Denizi'nin kirletilmesi devam ettiği sürece her sene göreceğimiz felaket bir sonrakini aratacak nitelikte olacak. Bu felaketler gün geçtikçe büyüyecek. Sorun müsilaj değil, sorun Marmara Denizi'nin su kütlesinin kirli olması. Bu kirliliğin önlenmesi lazım. Bugüne kadar Marmara Denizi'ni biz mahvettik. Ama doğa şiir ya da şarkılardaki gibi değil. Doğa acımasız. Doğa yoluna devam edecek ve önüne çıkan engelleri ortadan kaldıracak. Şu an doğaya engel olan şey insanoğlu."
https://tr.sputniknews.com/20210907/kasim-ayi-icin-musilaj-uyarisi-yeniden-karsilasma-ihtimalimiz-cok-yuksek-1048682245.html
istanbul
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0b/1048823213_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_a4a3511d7ec216d253a660e15595c332.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, marmara denizi, uyarı, müsilaj

Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: 'Bu seneki manzarayı arayacağız'

12:47 11.09.2021
© DHAmüsilaj
müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© DHA
Abone ol
Gemiyle açılan araştırmacılar 200 istasyon ve 450 farklı noktada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde kirlilik dışında çarpıcı tespitler yapıldı. Proje lideri Hidrobiyolog Levent Artüz, çalışma sonuçlarını açıkladı. Artüz, "Bu seneki manzarayı arayacağız, bundan sonraki felaket müsilajı aratacak nitelikte olacak" dedi.
Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı bünyesinde yürütülen Marmara Çevresel İzleme Projesi (MAREM) kapsamında Marmara Denizi genelinde toplam 200 istasyon ve 450 farklı noktada araştırma yapıldı.
28 Ağustos'ta Tekirdağ Mürefte Limanı'ndan başlayan çalışmalar 4 Eylül tarihinde tamamlandı. Çalışmada müsilajın oluşumu, son durumu ve ekosisteme bıraktığı etkiler araştırıldı. Bu kapsamda Marmara Denizi'nin her yeri inceleme altında alındı.
Çalışmaya MAREM Proje Lideri Hidrobiyolog Levent Artüz, MAREM Proje Koordinatörü Bülent Artüz, Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Dumrul Gülen, Prof. Dr, Celal Kurtuluş Buruk ve Dr. öğretim üyesi Aydın Dönmez katıldı.

Levent Artüz, çalışma sonuçlarını açıkladı. Artüz, "Müsilaj durumunun vahametinden dolayı Tekirdağ bölgesinde bir izleme istasyonu kurmaya çalışıyoruz. Müsilajın farklı safhaları var. Temmuz ayında biz müsilajın örtü safhası ile ilgileniyorduk. Ancak müsilaj kaybolmadı. Marmara Denizi'nde müsilaj duruyor ama şekli farklı. Doğal olarak ufak bir kısmı bakteriyolojik olarak parçalanıyor. Ama bu kadar büyük bir kitleyi parçalayacak bakteriler ileride ikinci bir sorunu yaratacaktır. Çünkü müsilaj yok olduğunda geriye çok ciddi bir bakteri biyokütlesi kalacak" diye konuştu.

'Marmara Denizi'nde renk değişimleri başladı'

Müsilaj için hazırlanan eylem planının henüz altının doldurulmadığını belirten Artüz, "Marmara Denizi'nde renk değişimleri de başladı. Marmara Denizi artık deniz rengi değil, gri bir renk oldu. Mesela son 15 senedir örneklediğimiz istasyonlar var. Onlardan biri de Marmara Denizi'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin istasyonu. 2018 yılında bu istasyonda 200'e yakın tür tespit edilirken, bu sene yapılan çalışmada 21 adet farklı tür tespit edildi" dedi.

Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin tamamen dibe vurmuş durumda olduğunu vurgulayan Hidrobiyolog Levent Artüz, "Marmara Denizi'ni canlıların neredeyse yaşamadığı bir ortam olarak adlandırabiliriz. Bir de normal kirlenmenin dışında çok ciddi renk değişimleri söz konusu. Şu an Marmara Denizi yıkılmış bir bina gibi. Ancak sorun müsilaj değil asıl sorun Marmara Denizi'nin kirletiliyor olması" sözlerini kullandı.
deniz altındaki müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
YAŞAM
Kasım ayı için müsilaj uyarısı: 'Yeniden karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek'
7 Eylül, 12:07

'Sorun müsilaj değil, sorun Marmara Denizi'nin su kütlesinin kirli olması'

Hidrobiyolog Levent Artüz, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu seneki manzarayı arayacağız, bundan sonraki felaket müsilajı arttıracak nitelikte olacak. Balıkçılık sezonu açıldı. O kadar uzun bir av yasağından sonra neredeyse sıfır balığa sahibiz. Marmara Denizi'nin kirletilmesi devam ettiği sürece her sene göreceğimiz felaket bir sonrakini aratacak nitelikte olacak. Bu felaketler gün geçtikçe büyüyecek. Sorun müsilaj değil, sorun Marmara Denizi'nin su kütlesinin kirli olması. Bu kirliliğin önlenmesi lazım. Bugüne kadar Marmara Denizi'ni biz mahvettik. Ama doğa şiir ya da şarkılardaki gibi değil. Doğa acımasız. Doğa yoluna devam edecek ve önüne çıkan engelleri ortadan kaldıracak. Şu an doğaya engel olan şey insanoğlu."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:00CHP’nin Ortadoğu turu sürecek
12:50e-Devlet'te yeni uygulama
12:47Marmara Denizi'nde 450 farklı nokta müsilaj incelemesi: 'Bu seneki manzarayı arayacağız'
12:28Lavrov, Zelenskiy'in 'Rusya'yla savaş' açıklamasını mizah şovundan repliklere benzetti
12:23Stoltenberg, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin nedenini açıkladı
12:15Bakan Koca, 10 şehrin ismini sıraladı ve uyardı: Şimdi daha da dikkatli olmalısınız
12:05Fatih Altaylı: Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak
11:55MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu
11:47Zerrin Özer: Yaşlı, genç, insan, hayvan, bütün canlıların dert sahibi olması beni üzüyor
11:20Genelkurmay: 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:17Elder Yönetim Kurulu Başkanı Zaimler, elektrik faturalarındaki artışın nedenini anlattı
10:57Taksi ücretini ödemek istemedi, polisleri görünce 'Koronayım yaklaşmayın' dedi
10:50Bakan Gül: Milletimiz gerici ilkel zihniyete asla prim vermeyecektir
10:25Yargıtay'dan emsal karar: Israrlı evlilik teklifi cinsel taciz suçu sayılır
10:19Yeni Şafak yazarı Acet: Yakında yeni bir bakanlık gelebilir
10:11Cinsel saldırı suçundan yargılanan Güney Koreli yazarın savunmasından: 'Şamanlık bana ağır geldi'
09:55Kemal Sunal'ın ailesi, Plato Film'e açtığı davayı kazandı
09:44Bakan Akar: Afgan ordusunun bu kadar kısa zaman içinde çözülmesini beklemiyorduk
09:24Dilipak, aşı karşıtı mitingle ilgili konuştu: 100 binden fazla katılım bekliyoruz
09:07Şenol Güneş: Namusumuzla geldik, namusumuzla gidiyoruz