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Memleket Partisi'nde 'yemek ısmarlama' krizi: 'İnce'nin WhatsApp mesajı tepki çekti'
Memleket Partisi'nde 'yemek ısmarlama' krizi: 'İnce'nin WhatsApp mesajı tepki çekti'
Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Tayfun Laik'in istifa açıklamasında kullandığı "Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T13:24+0300
2021-09-11T13:25+0300
politika
muharrem ince
whatsapp
yemek
mesaj
memleket partisi
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Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, Genel Başkan Muharrem İnce'ye eleştirilerde bulunarak istifa etti.Laik, istifa açıklamasında, "CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır" dedi.Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik'in haberinde, Mustafa Tayfun Laik'in istifa açıklamasındaki "Ama iyi gurme" göndermesinin anlamının daha sonra ortaya çıktığı iddia edildi. Haberde, şunlar ileri sürüldü:"İnce ile parti yönetim ve üyelerinin yer aldığı grupta dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Tartışmada İnce, Memleket Partisi MYK Üyeleri Fatih Pala ve Burak Savtur ile Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü'nün kendisine yemek ısmarlamasını basına sızdırdıklarını gerekçe göstererek bazı üyelere hakaret etti.'Yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm'Muharrem İnce gruba yazdığı mesajda, 'Bana yemek ısmarlayan Fatih Pala, Burak Savtur ve Mert Ünlü'dür. Toplamı 10 keredir. Damak zevklerine güvendiğim için... Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm. Ben arkadaşlarımın yemeğini yemeye devam edeceğim çünkü gurmeler. Utanmaya gerek yok bundan. Hepsini biliyorum, rahat olun' ifadelerini kullandı. Mesajdaki hakarete 7-8 kurucunun tepki verdiği öne sürülürken; İnce yine gruba yazdığı mesajda, 'kötü insanlar' olarak nitelediği bazı üyeleri 'ayıklayacağını' ifade etti.Mustafa Tayfun Laik, bu yazışmaların ardından partideki görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu mesajların ardından Genel Merkez'de negatif bir atmosferin hâkim olduğu öne sürülürken, daha fazla istifanın yaşanmaması için bazı milletvekillerinin araya girdiği iddia edildi."
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muharrem ince, whatsapp, yemek, mesaj, memleket partisi

Memleket Partisi'nde 'yemek ısmarlama' krizi: 'İnce'nin WhatsApp mesajı tepki çekti'

13:24 11.09.2021 (güncellendi: 13:25 11.09.2021)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyesi Mustafa Tayfun Laik'in istifa açıklamasında kullandığı "Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur" ifadesi dikkat çekti. Partide bir 'yemek ısmarlama' krizinin yaşandığı ve İnce'nin "Yavşak tipleri partiye aldığım için çok üzgünüm" dediği ileri sürüldü.
Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, Genel Başkan Muharrem İnce'ye eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Laik, istifa açıklamasında, "CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır" dedi.
Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik'in haberinde, Mustafa Tayfun Laik'in istifa açıklamasındaki "Ama iyi gurme" göndermesinin anlamının daha sonra ortaya çıktığı iddia edildi. Haberde, şunlar ileri sürüldü:
"İnce ile parti yönetim ve üyelerinin yer aldığı grupta dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Tartışmada İnce, Memleket Partisi MYK Üyeleri Fatih Pala ve Burak Savtur ile Memleket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Mert Ünlü'nün kendisine yemek ısmarlamasını basına sızdırdıklarını gerekçe göstererek bazı üyelere hakaret etti.

'Yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm'

Muharrem İnce gruba yazdığı mesajda, 'Bana yemek ısmarlayan Fatih Pala, Burak Savtur ve Mert Ünlü'dür. Toplamı 10 keredir. Damak zevklerine güvendiğim için... Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm. Ben arkadaşlarımın yemeğini yemeye devam edeceğim çünkü gurmeler. Utanmaya gerek yok bundan. Hepsini biliyorum, rahat olun' ifadelerini kullandı.
Mesajdaki hakarete 7-8 kurucunun tepki verdiği öne sürülürken; İnce yine gruba yazdığı mesajda, 'kötü insanlar' olarak nitelediği bazı üyeleri 'ayıklayacağını' ifade etti.
Mustafa Tayfun Laik, bu yazışmaların ardından partideki görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Söz konusu mesajların ardından Genel Merkez'de negatif bir atmosferin hâkim olduğu öne sürülürken, daha fazla istifanın yaşanmaması için bazı milletvekillerinin araya girdiği iddia edildi."
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