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https://tr.sputniknews.com/20210911/metropoll-anketi-secmenler-ittifaklardan-ne-kadar-memnun-1048824171.html
MetroPOLL anketi: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
MetroPOLL anketi: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ağustos ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcılara ittifaklardan memnun olup olmadığı soruldu. Cumhur İttifakı'ndan memnun... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T13:53+0300
2021-09-11T13:58+0300
politika
ak parti
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mhp
anket
saadet partisi
özer sencar
ittifak
metropoll araştırma şirketi
iyi parti
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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021' araştırmasından bazı sonuçları paylaştı. Araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.AK Partili seçmenin yüzde 63.8'i MHP ile kurulan Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu söyledi. İttifaktan memnun olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35.6 iken 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 0.6 oldu.MHP'li seçmenin yüzde 73.9'u Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu belirtti. İttifaktan memnun olmayanların oranı yüzde 22.1 olarak hesaplandı.Millet İttifakı kanadında ise sonuçlar şöyle oldu:CHP seçmeni:- Memnunum: Yüzde 84.5- Memnun Değilim: Yüzde 11.1- Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4.4İYİ Parti seçmeni:- Memnunum: Yüzde 74.5- Memnun Değilim: Yüzde 19.9- Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5.6Saadet Partisi- Memnunum: Yüzde 52.3- Memnun Değilim: Yüzde 47.7​Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 19-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 1717 kişi ile yapıldı. Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.37 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.
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ak parti, chp, mhp, anket, saadet partisi, özer sencar, ittifak, metropoll araştırma şirketi, iyi parti, cumhur ittifakı, millet ittifakı

MetroPOLL anketi: Seçmenler, ittifaklardan ne kadar memnun?

13:53 11.09.2021 (güncellendi: 13:58 11.09.2021)
© AFP 2021 / Yasin AkgülTürkiye - İstanbul - kalabalık
Türkiye - İstanbul - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AFP 2021 / Yasin Akgül
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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ağustos ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcılara ittifaklardan memnun olup olmadığı soruldu. Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu söyleyen AK Partililerin oranı 63.8, MHP'lilerin oranı 73.9 olarak belirlendi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sencar, 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2021' araştırmasından bazı sonuçları paylaştı.
Araştırmanın 'İttifak Memnuniyeti' bölümünde katılımcılara 24 Haziran 2018'de düzenlenen milletvekili seçiminde oy verdikleri partinin bugün kurduğu ittifaklardan memnun olup, olmadığı soruldu.
AK Partili seçmenin yüzde 63.8'i MHP ile kurulan Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu söyledi. İttifaktan memnun olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 35.6 iken 'Fikrim yok/Cevap yok' seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 0.6 oldu.
MHP'li seçmenin yüzde 73.9'u Cumhur İttifakı'ndan memnun olduğunu belirtti. İttifaktan memnun olmayanların oranı yüzde 22.1 olarak hesaplandı.
Millet İttifakı kanadında ise sonuçlar şöyle oldu:
CHP seçmeni:
- Memnunum: Yüzde 84.5
- Memnun Değilim: Yüzde 11.1
- Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 4.4
İYİ Parti seçmeni:
- Memnunum: Yüzde 74.5
- Memnun Değilim: Yüzde 19.9
- Fikrim Yok-Cevap Yok: yüzde 5.6
Saadet Partisi
- Memnunum: Yüzde 52.3
- Memnun Değilim: Yüzde 47.7
​Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 19-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 1717 kişi ile yapıldı. Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.37 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.
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