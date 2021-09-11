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https://tr.sputniknews.com/20210911/milli-tenisci-cagla-buyukakcay-isvicrede-yari-finale-yukseldi-1048816894.html
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T00:54+0300
2021-09-11T00:54+0300
2021-09-11T00:54+0300
türkiye
tenis
çağla büyükakçay
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.
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tenis, çağla büyükakçay
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.