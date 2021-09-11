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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
tenis
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Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.
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tenis, çağla büyükakçay

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi

00:54 11.09.2021
© WikipediaÇağla Büyükakçay - teniş
Çağla Büyükakçay - teniş - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© Wikipedia
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Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de düzenlenen W60 Elle Spirit Open turnuvasında tek kadınlarda yarı finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, 2 numaralı seri başı Rus Natalia Vikhlyantseva'yı 6-4, 6-1'lik setlerle yenerek adını yarı finale yazdırdı.
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