https://tr.sputniknews.com/20210911/msb-idlibde-tsk-unsurlarina-yapilan-saldirida-2-asker-sehit-oldu-1048822317.html

MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu

MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 11.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

suriye

tsk

idlib

asker

milli savunma bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda 2 hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

türkiye

suriye

idlib

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suriye, tsk, idlib, asker, milli savunma bakanlığı