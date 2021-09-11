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MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu
MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
suriye
tsk
idlib
asker
milli savunma bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda 2 hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
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suriye, tsk, idlib, asker, milli savunma bakanlığı

MSB: İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu

11:55 11.09.2021
© AAMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yapılan saldırıda 2 hayatını kaybettiğini, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde arama tarama faaliyeti sonrası intikal halinde olan bir unsurumuza yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
​​​​​​​Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
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