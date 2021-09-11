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Nepal’de hükümet karşıtları polisle çatıştı
Nepal’de hükümet karşıtları polisle çatıştı
Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği tarafından parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteride... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T00:06+0300
2021-09-11T00:06+0300
dünya
nepal
protesto
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Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği, başkent Katmandu'da hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Hükümet aleyhine slogan atan göstericiler, ellerinde meşalelerle parlamento binasına doğru yürüdü. Protestocuların polisin güvenlik çemberini aşmaya çalışması polisle kısa süreli çatışmaya neden oldu. Protestocular polise taş atarken, polis de güvenlik çemberini aşmaya çalışan protestoculara copla müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda protestocunun yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.Katmandu’da parlamento, devlet daireleri ve diğer kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler yasak bölge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle söz konusu alanlarda gösteri ve protesto düzenlenemiyor. Kuralların ihlali durumunda güvenlik güçleri, failler hakkında işlem yapma yetkisine sahip.Nepal’de protestolar 2 aydır sürüyorNepal’de yaklaşık 2 aydır devam eden protestolar, ülkenin Darchula bölgesinde Mahakali Nehri'nde Hint Sınır Gücü’nün (SSI) de karıştığı olayda bir Nepallinin kaybolmasının ardından patlak vermişti. Soruşturma komitesi, SSB'nin nehri geçmek üzere olan Nepalli Jaya Singh Dhami'nin tutunduğu ipi keserek nehre düşmesine neden olduğunu ileri sürmüştü. Nepal hükümeti, bu haftanın başlarında Hindistan'a diplomatik nota göndermiş, Hindistan tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu olayın yanı sıra Nepal'de enerji ve ulaşım sektörüyle ilgili çalışmalar yürüten ABD’nin 500 milyon dolar değerindeki Millenium Challenge Corporation (MCC) projesi de protesto ediliyor.
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nepal, protesto

Nepal’de hükümet karşıtları polisle çatıştı

00:06 11.09.2021
© AFP 2021 / PRAKASH MATHEMANepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği tarafından parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteride protestocular polisle çatıştı.
Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği tarafından parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteride protestocular polisle çatıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© AFP 2021 / PRAKASH MATHEMA
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Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği tarafından parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteride protestocular polisle çatıştı.
Nepal’de muhalefetteki Nepal Komünist Partisi’ne bağlı öğrenci birliği, başkent Katmandu'da hükümet karşıtı gösteri düzenledi.
Hükümet aleyhine slogan atan göstericiler, ellerinde meşalelerle parlamento binasına doğru yürüdü. Protestocuların polisin güvenlik çemberini aşmaya çalışması polisle kısa süreli çatışmaya neden oldu. Protestocular polise taş atarken, polis de güvenlik çemberini aşmaya çalışan protestoculara copla müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda protestocunun yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
Katmandu’da parlamento, devlet daireleri ve diğer kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler yasak bölge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle söz konusu alanlarda gösteri ve protesto düzenlenemiyor. Kuralların ihlali durumunda güvenlik güçleri, failler hakkında işlem yapma yetkisine sahip.

Nepal’de protestolar 2 aydır sürüyor

Nepal’de yaklaşık 2 aydır devam eden protestolar, ülkenin Darchula bölgesinde Mahakali Nehri'nde Hint Sınır Gücü’nün (SSI) de karıştığı olayda bir Nepallinin kaybolmasının ardından patlak vermişti. Soruşturma komitesi, SSB'nin nehri geçmek üzere olan Nepalli Jaya Singh Dhami'nin tutunduğu ipi keserek nehre düşmesine neden olduğunu ileri sürmüştü.
Nepal hükümeti, bu haftanın başlarında Hindistan'a diplomatik nota göndermiş, Hindistan tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu olayın yanı sıra Nepal'de enerji ve ulaşım sektörüyle ilgili çalışmalar yürüten ABD’nin 500 milyon dolar değerindeki Millenium Challenge Corporation (MCC) projesi de protesto ediliyor.
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