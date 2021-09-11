Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210911/nyt-abdnin-afganistanda-duzenledigi-son-hava-saldirisinda-oldurdugu-kisi-isid-militani-degil-1048819133.html
NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil
NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil
ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme sürecinde "havalimanındaki birliklerini korumak için" düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, IŞİD... 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T03:35+0300
2021-09-11T03:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044795743_0:83:1800:1096_1920x0_80_0_0_52451272e5367704a33818ad0765e127.jpg
New York Times, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD'nin bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili kamera kayıtları üzerine yaptığı araştırmada, hedef alınan Zemari Ahmadi'nin IŞİD'e çalışmadığı ve de iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna vardı.Araştırmanın detaylarının verildiği analiz yazısında, ABD askeri yetkililerinin saldırı düzenledikleri aracı kullanan kişinin kimliğini bilmediklerini kabul ettiğine, 43 yaşındaki Ahmadi'nin araca yüklediği ağır malzemenin "patlayıcı olabileceği" sonucuna varıldığına, ellerinde bu konuda kesin bir bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.Hava saldırısında ölen Ahmadi, ABD yardım kuruluşu çalışanı çıktıKamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, ABD'nin IŞİD üyesi olduğunu iddia ettiği Zemari Ahmadi'nin California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşıldı.Kayıtlarda, saldırı günü Ahmadi'nin iş arkadaşları ile Kabil'de Taliban'ın kontrolü altındaki bir parkta bulunan mültecilere gıda yardımı dağıttığı ve öğleden sonra aracıyla arkadaşlarını aldığı yere bırakarak evine döndüğü tespit edildi.Ahmadi'nin iş arkadaşlarını bıraktığı noktada yanında getirdiği bidonlara su doldurarak araca yüklemesi, ABD'ye ait İHA kamera görüntülerinde "patlayıcı" olarak algılandı.NEI çalışanının evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldürüldüğü bildirildi.Bidonlara su doldurduğu görüntü kaydı ortaya çıktıNew York Times, ABD askeri yetkililerin patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınladı.Videonun devamında, Ahmadi'nin yıllardır üyesi olduğu yardım kuruluşu NEI'nin merkezindeki çalışma görüntüleri de yer aldı.Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda vurulan araçta ikinci bir patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşımadığına delil olarak gösterildi.ABD Afganistan topraklarını terk ederken 29 Ağustos 2021 günü Kabil'de "IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H (Horasan) unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip ettiği bir aracı vurduğunu duyurmuştu.
abd
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044795743_116:0:1685:1177_1920x0_80_0_0_ea28433001e6bafdd70eda3271740b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, işid, afganistan

NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil

03:35 11.09.2021 (güncellendi: 03:38 11.09.2021)
© REUTERS / Emilio MorenattiABD askerleri - Afganistan
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2021
© REUTERS / Emilio Morenatti
Abone ol
ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme sürecinde "havalimanındaki birliklerini korumak için" düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, IŞİD militanı olmadığını kamera kayıtlarıyla tespit edildi.
New York Times, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD'nin bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili kamera kayıtları üzerine yaptığı araştırmada, hedef alınan Zemari Ahmadi'nin IŞİD'e çalışmadığı ve de iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna vardı.
Araştırmanın detaylarının verildiği analiz yazısında, ABD askeri yetkililerinin saldırı düzenledikleri aracı kullanan kişinin kimliğini bilmediklerini kabul ettiğine, 43 yaşındaki Ahmadi'nin araca yüklediği ağır malzemenin "patlayıcı olabileceği" sonucuna varıldığına, ellerinde bu konuda kesin bir bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.

Hava saldırısında ölen Ahmadi, ABD yardım kuruluşu çalışanı çıktı

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, ABD'nin IŞİD üyesi olduğunu iddia ettiği Zemari Ahmadi'nin California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşıldı.
Kayıtlarda, saldırı günü Ahmadi'nin iş arkadaşları ile Kabil'de Taliban'ın kontrolü altındaki bir parkta bulunan mültecilere gıda yardımı dağıttığı ve öğleden sonra aracıyla arkadaşlarını aldığı yere bırakarak evine döndüğü tespit edildi.
Ahmadi'nin iş arkadaşlarını bıraktığı noktada yanında getirdiği bidonlara su doldurarak araca yüklemesi, ABD'ye ait İHA kamera görüntülerinde "patlayıcı" olarak algılandı.
NEI çalışanının evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldürüldüğü bildirildi.

Bidonlara su doldurduğu görüntü kaydı ortaya çıktı

New York Times, ABD askeri yetkililerin patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınladı.
Videonun devamında, Ahmadi'nin yıllardır üyesi olduğu yardım kuruluşu NEI'nin merkezindeki çalışma görüntüleri de yer aldı.
Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda vurulan araçta ikinci bir patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşımadığına delil olarak gösterildi.
ABD Afganistan topraklarını terk ederken 29 Ağustos 2021 günü Kabil'de "IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H (Horasan) unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip ettiği bir aracı vurduğunu duyurmuştu.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:10Cumhurbaşkanlığı kararı: AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı
03:55Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
03:35NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil
03:03ABD, RIA Novosti muhabirlerine 11 Eylül anma etkinlikleri akreditasyon vermeyi reddetti
02:36İmamoğlu: 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız
02:21AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tunus'ta demokratik kazanımların korunması konusunda korkularımız var
02:04Kahramanmaraş'ta otomobil TIR'a çarptı: 1'i polis 3 kardeş hayatını kaybetti
01:56Adana'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuk evinden 4.5 kilometre uzakta bulundu
01:35Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi: Dağıstan'da iki militan etkisiz hale getirildi
01:09‘Türkiye’nin İdlib’deki eylemleri, sığınmacı akınını önlemeye yönelik’
01:01New York'ta hastanede yangın
00:54Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, İsviçre'de yarı finale yükseldi
00:52Kuran kursunda ölen Halit Yavuz'un babası konuştu: Bizimle uzlaşmak istediler
00:45Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: BioNTech aşısındaki antikor miktarını artırmak zorunda kalacaklar
00:17Pakistan’da şiddetli yağışlar felakete sebep oldu: 5 ölü, 30 yaralı
00:07Üç il daha 'mavi' kategoriye girdi
00:06Nepal’de hükümet karşıtları polisle çatıştı
DünBM Genel Sekreteri Guterres: Yeni hükümetin kurulması Lübnan için çok önemli bir adım
Dünİsveç'te çocuklarına 'Vladimir Putin' adını vermek isteyen çifte izin çıkmadı
DünBM: Yaptırımların kaldırılması, Taliban'ın uluslararası taahhütlerini yerine getirmesine bağlı