https://tr.sputniknews.com/20210911/nyt-abdnin-afganistanda-duzenledigi-son-hava-saldirisinda-oldurdugu-kisi-isid-militani-degil-1048819133.html

NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil

NYT: ABD'nin Afganistan'da düzenlediği son hava saldırısında öldürdüğü kişi IŞİD militanı değil

ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme sürecinde "havalimanındaki birliklerini korumak için" düzenlediği son hava saldırısında hedef aldığı kişinin, IŞİD... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T03:35+0300

2021-09-11T03:35+0300

2021-09-11T03:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

işid

afganistan

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New York Times, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında ABD'nin bir insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili kamera kayıtları üzerine yaptığı araştırmada, hedef alınan Zemari Ahmadi'nin IŞİD'e çalışmadığı ve de iddia edildiği gibi aracında patlayıcı taşımadığı sonucuna vardı.Araştırmanın detaylarının verildiği analiz yazısında, ABD askeri yetkililerinin saldırı düzenledikleri aracı kullanan kişinin kimliğini bilmediklerini kabul ettiğine, 43 yaşındaki Ahmadi'nin araca yüklediği ağır malzemenin "patlayıcı olabileceği" sonucuna varıldığına, ellerinde bu konuda kesin bir bilginin bulunmadığına dikkat çekildi.Hava saldırısında ölen Ahmadi, ABD yardım kuruluşu çalışanı çıktıKamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, ABD'nin IŞİD üyesi olduğunu iddia ettiği Zemari Ahmadi'nin California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşıldı.Kayıtlarda, saldırı günü Ahmadi'nin iş arkadaşları ile Kabil'de Taliban'ın kontrolü altındaki bir parkta bulunan mültecilere gıda yardımı dağıttığı ve öğleden sonra aracıyla arkadaşlarını aldığı yere bırakarak evine döndüğü tespit edildi.Ahmadi'nin iş arkadaşlarını bıraktığı noktada yanında getirdiği bidonlara su doldurarak araca yüklemesi, ABD'ye ait İHA kamera görüntülerinde "patlayıcı" olarak algılandı.NEI çalışanının evinin bahçesine giriş yaptığı sırada ABD'nin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk olmak üzere 10 sivilin öldürüldüğü bildirildi.Bidonlara su doldurduğu görüntü kaydı ortaya çıktıNew York Times, ABD askeri yetkililerin patlayıcı taşıdığı iddiasıyla öldürdüğü Afgan vatandaşı Ahmadi'nin, su akmayan evindeki ailesine götürmek üzere beyaz aracının bagajında taşıdığı bidonlara su doldururken kaydedilen görüntülerini yayınladı.Videonun devamında, Ahmadi'nin yıllardır üyesi olduğu yardım kuruluşu NEI'nin merkezindeki çalışma görüntüleri de yer aldı.Ayrıca, ABD'nin iddia ettiğinin aksine, uzmanlar tarafından incelenen video ve fotoğraflarda vurulan araçta ikinci bir patlamanın izine rastlanmaması, patlayıcı madde taşımadığına delil olarak gösterildi.ABD Afganistan topraklarını terk ederken 29 Ağustos 2021 günü Kabil'de "IŞİD'in Afganistan kolu IŞİD-H (Horasan) unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla, saatlerce havadan takip ettiği bir aracı vurduğunu duyurmuştu.

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abd, işid, afganistan