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https://tr.sputniknews.com/20210911/peruda-aydinlik-yol-orgutu-lideri-abimael-guzman-hapishanede-oldu-1048829161.html
Peru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü
Peru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü
Peru'da 1992'de yakalan ve Aydınlık Yol örgütünün kurucusu olarak bilinen Abimael Guzman, cezaevinde yaşamını yitirdi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-11T22:25+0300
2021-09-11T22:25+0300
2021-09-11T22:24+0300
dünya
terörle mücadele
peru
ölüm
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Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) başkanı Susana Silva, açıklamasında, uzun süredir sağlık problemleri bulunan Guzman'ın, Callao kentindeki hapishanede öldüğünü doğruladı.Ölüm nedenin tespiti için morga kaldırılan Guzman'ın 13 Temmuz'da sağlığının bozulduğu, 20 Temmuz'da hastaneye sevk edildiği ve 5 Ağustos'ta ise taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.Birkaç gün önce sağlık durumu tekrar kötüleşen Guzman'ın, Sağlık Bakanlığından gelen bir doktor tarafından muayene edildiği bildirildi.Guzman kimdirPeru'nun Arequipa kentine bağlı Molleno kasabasında 1934'te doğan Guzman, Aydınlık Yol örgütünün kurucusu ve lideri olarak kabul ediliyor.Guzman, 12 Eylül 1992'de Ulusal Terörle Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon sırasında başkent Lima'nın Surquillo semtinde yakalandı.
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terörle mücadele, peru, ölüm
Peru'da Aydınlık Yol örgütü lideri Abimael Guzman hapishanede öldü
Peru'da 1992'de yakalan ve Aydınlık Yol örgütünün kurucusu olarak bilinen Abimael Guzman, cezaevinde yaşamını yitirdi.
Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) başkanı Susana Silva, açıklamasında, uzun süredir sağlık problemleri bulunan Guzman'ın, Callao kentindeki hapishanede öldüğünü doğruladı.
Ölüm nedenin tespiti için
morga kaldırılan Guzman'ın 13 Temmuz'da sağlığının bozulduğu, 20 Temmuz'da hastaneye sevk edildiği ve 5 Ağustos'ta ise taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.
Birkaç gün önce sağlık durumu tekrar kötüleşen Guzman'ın, Sağlık Bakanlığından gelen bir doktor tarafından muayene edildiği bildirildi.
Guzman kimdir
Peru'nun Arequipa kentine bağlı Molleno kasabasında 1934'te doğan Guzman, Aydınlık Yol örgütünün
kurucusu ve lideri olarak kabul ediliyor.
Guzman, 12 Eylül 1992'de
Ulusal Terörle Mücadele Müdürlüğünce yürütülen bir operasyon sırasında başkent Lima'nın Surquillo semtinde yakalandı.